Confirmaron la detención del secretario judicial imputado por violencia de género

Mientras el juez de garantías de La Plata, Juan Pablo Masi, a pedido del fiscal Álvaro Garganta, confirmó la detención del secretario judicial imputado por el delito de “lesiones agravadas por violencia de género”, su abogado defensor, Humberto Pastor, confirmó en diálogo con este diario que todo “se trató de un malentendido”.

En ese sentido, el letrado mencionó que la mujer de M. F. S., como se identificó al funcionario, sufre problemas de salud, por los que, incluso, tuvo que sacar una licencia laboral. “Pero en ningún momento padeció maltratos de parte de su marido. Sí hubo una situación de discusión, por una cuestión puntual de la familia, y cuando llegó la ambulancia y la Policía a su domicilio, al verla, pensaron que era víctima de violencia, por su aspecto, aunque, en realidad, es producto de sus afecciones clínicas”, agregó el profesional.

De acuerdo a la información que recibió este diario, cuando se produjo ese incidente, que se adelantó en nuestra edición anterior, el hijo de la mujer, al verla descompensada, fue el que llamó a un equipo de emergencias médicas, que llegó poco después acompañado de varios uniformados, quienes evaluaron la escena y decidieron llevarse demorado al secretario judicial.

Ayer su esposa se contactó con EL DIA y desmintió el hecho, pese a la evaluación que el fiscal y el juez hicieron del caso.

“Mi marido no me agredió. Hubo una discusión que se nos fue de las manos y en la que no estábamos solos. Pero él se hizo cargo cuando apareció la Policía. Por eso, voluntariamente, se subió al patrullero y después pasó lo que pasó”, mencionó la mujer.

“Todo se va a aclarar. Mi esposo tiene una carrera intachable. Mañana -por hoy- hablaré con el juez”, agregó.

“En más de 20 años que llevamos de relación, como pasa en cualquier familia, hubo discusiones. Pero no estoy secuestrada, ni quebrantada psicológicamente, ni nada. Tengo problemas de salud, que se potenciaron con la pandemia y que me llevaron a pedir licencia en mi trabajo”, expresó.

“Ahora, de ahí a toda esta historia de la que se habla, nada que ver. Sí tenemos una situación que resolver, la cual será resuelta en la intimidad. Lo demás, no es verdad”, concluyó la mujer.

Según una versión, de no instarse la acción penal, la causa podría terminar en el archivo. Son horas de definición. La Justicia tiene la última palabra.