VIDEO. El dramático relato de la mujer que le quemaron la casa en La Plata y sospechan de su ex

Una mujer está viviendo una pesadilla en Melchor Romero por haber perdido su casa con todas sus pertenencias por un feroz incendio. Para su suerte, tanto ella como sus hijas resultaron ilesos del suceso que ocurrió el pasado miércoles al mediodía en 35 entre 181 y 182. La principal hipótesis que maneja es que su ex pareja le quemó la vivienda.

En diálogo con EL DIA, Claribel contó el drama que vivió en las últimas horas: "El miércoles me avisó una vecina que se estaba quemando mi casa. Yo estaba en la puerta de la escuela, me desesperé y fui para mi casa. Cuando llegué, estaba prendida fuego".

Además destacó que sufrió violencia de género por parte de su ex pareja: "A mitad de mayo, el tenía perimetral y exclusión de hogar, luego de hacer todos los trámites correspondientes. Me manipuló con querer volver, se aparecía en mi casa y me vigilaba. Por eso, terminó perdiendo el trabajo. Me dí cuenta, que él tenía acceso a mi casa, porque un día entré y estaba la tele prendida; estaba su bicicleta y además se había robado el celular de mi hija".

Y sin dudar, destacó: "Yo estoy segura que fue él quien me prendió fuego la casa. Me mandó mensaje diciéndome que un vecino le había avisado que salía humo de mi casa y después lo borró por Facebook. Tengo la certeza de que mi casa se estaba quemando y que vio que los vecinos la estaban apagando, porque el me nombra a la mujer que me avisó".

Por otro lado, señaló que tiene mucho miedo por lo que pueda hacer su ex: "No sé que hubiera pasado si estábamos ahí con mis hijas y cuál sería la historia si yo no me levantaba para llevarlas a la escuela. Tengo terror, miedo y yo sé que él en algún momento va a aparecer y me va a hacer algo. Temo por mi vida y salgo con miedo por la calle, tengo terror de salir sola y tengo que ir acompañada. No sé en qué anda él, pero tengo mucho terror".

A su vez afirmó que no quiere volver más a dónde estaba su casa ubicada en el Barrio Cristo Rey y que se separó en mayo de este año: "Mi ex siempre fue una persona violenta, en 2018 me pegó y yo me separé durante unos meses. Creí que iba a cambiar y durante ese proceso de cambio, construimos esa casa. Después me di cuenta que no y el 1º de mayo de este año, el me amagó con un termo. Y dijé `hasta acá llegué´".