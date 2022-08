La 54 suma cambios y quejas por caída de ventas en algunos negocios

La implementación de carriles exclusivos para micros en calle 54, vigente desde el lunes pasado entre las plazas Moreno y San Martín, provoca quejas entre comerciantes de ese tramo por la caída de las ventas. También se denuncia el estacionamiento de autos en áreas como 54, entre 7 y 8 y entre 9 y 10, algo que causa un cuello de botella a los vehículos particulares.

Mientras la Comuna anticipa cambios en ese sector para las cargas y descargas de mercadería, aumentan los pedidos de que se controle a quienes, pese a estar prohibido, estacionan sus autos en distintos segmentos de la arteria.

Entre ellos, la Policía: desde que empezó el nuevo diseño, el lunes, hay un auto abandonado en 54, entre 9 y 10, el sector trasero de la comisaría Primera. Según el Municipio, es un vehículo que fue incautado por la Bonaerense.

También hay protestas por los autos que estacionan en 54 entre 7 y 8, con el pretexto de hacerlo por unos pocos minutos.

“Los autos no tienen por dónde pasar porque los otros carriles son para los micros”, es la queja usual en estos días.

Pero quienes mostraron un gran descontento con la medida implementada para agilizar el tránsito fueron los comerciantes. “No pasa gente, perdimos clientela”, advirtió ayer un comerciante a partir de la reciente medida que restringe el estacionamiento en la zona y los giros a la derecha.

Miguel Ángel Meno, verdulero, asegura que la nueva disposición “nos afectó más de la mitad de las ventas porque no pasa nadie”, apunta.

Alarmado por la baja de la actividad en su negocio, dice que “las ventas cayeron las tres cuartas partes”, y agrega que “el señor intendente no tiene noción de lo que está haciendo, está perjudicando a todos los comerciantes de estas dos cuadras, estamos todos arruinados”.

Además suma otro inconveniente: “tengo que venir con la camioneta para cargar los pedidos y luego de la entrega tengo que dejarla otra vez a tres cuadras porque no hay para estacionar”.

En tanto, desde un gimnasio lindero su dueño afirma que “la medida es pésima: los clientes que suelen venir a la mañana ya no tienen para estacionar, ya no pueden venir. Y después, al haber sacado los autos acá, hay menos lugar para estacionar en las cuadras cercanas”, dijo.

“Ayer a la tarde acá no pasaba un alma. Esto afecta al comercio. Es una calle muerta”, lamentó.

Por su parte, Adriana, a cargo de una casa de comidas coincide en que por la 54 “no pasa nadie” y agrega que la calle “es una autopista, está todo pintado como si fuese una pista de avión. Los micros pasan a gran velocidad porque no hay semáforos. Los autos no pueden girar. Y no todos saben que no se puede doblar”.

CARGA Y DESCARGA

En otro orden, La Municipalidad informó que la carga y descarga de mercadería para los comercios de la zona se realizará sobre las calles 8, 9, 10 y 11 de lunes a sábados a partir de las 4 y hasta las 09.30.

La medida se aplicará tal como estipulaba el proyecto inicial, debiéndose llevar adelante la carga y descarga en las arterías 8, 9 y 10 entre 54 y 55; mientras que en calle 11 se realizará entre 53 y 54.

Además, ya comenzó la colocación de la señalética y eso incluye cartelería y la delimitación en las calles con la información de días y horarios para transportistas.

Según la Comuna, las empresas transportistas comunicaron que redujeron más del 60% el tiempo de viaje.