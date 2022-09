Gimnasia de Mendoza se subió al tercer puesto

Gimnasia y Esgrima de Mendoza le ganó esta tarde como visitante a Deportivo Madryn por 1 a 0 y se subió a la tercera posición del torneo de la Primera Nacional de fútbol, tras proseguir hoy con seis partidos la 33ra. fecha del certamen que otorgará dos ascensos a la Liga Profesional para la próxima temporada.

Brown de Adrogué y Atlético Güemes de Santiago del Estero empataron 1 a 1. Por su parte, Ramón Santamarina y Chaco For Ever igualaron 2 a 2. Además, Atl Rafaela 2 - San Telmo 1 y Dep. Maipú 0 - Alvarado 1.

Sigue hoy

La fecha continuará hoy con este programa: Sacachispas vs. Flandria (15); Ferro vs. Morón (18:10) Nueva Chicago vs. Almagro (19); Independiente Rivadavia vs. Dep. Madryn (20). A las 20.35: Quilmes vs. Estudiantes de Río Cuarto. Y a las 21.10: San Martin de Tucumán vs. Belgrano de Córdoba.