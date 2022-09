Hugo Ibarra: “Ahora sí vamos a pelear el campeonato hasta el final”

Hugo Ibarra aseguró que estaba “esperando ganarle a River, y ahora que se logró se podrá pelear el campeonato hasta el final”, luego de señalar durante la semana que su equipo no era “candidato al título”.

“Muchos dicen que fue un partido discreto el que se jugó en la Bombonera, pero yo me voy contento con el esfuerzo de mis jugadores, porque fuimos totalmente superiores y por eso les estoy muy agradecido a los futbolistas”, dijo el conductor del equipo Xeneize en la conferencia de prensa brindada tras el triunfo.

“No me sorprendió que River saliera con línea de cinco, pero se ve que no les dio resultado porque en el segundo tiempo hicieron tres cambios”, analizó.

El formoseño destacó que él y sus jugadores están “seguros de lo que se hace. El grupo está fuerte y eso nos da tranquilidad. Acá el plantel sabe que lo que no se negocia es la entrega”.

“Yo me sentí cómodo con la hinchada de Boca que tanto nos alentó y lo mismo ocurrió con los jugadores”, respondió en referencia a su colega y ex compañero en el Mónaco francés, Marcelo Gallardo, quien había dicho el viernes que la Bombonera le “caía bien” a River.

“Estaba esperando ganarle a River y ahora vamos a pelear el campeonato hasta el final. Nosotros venimos trabajando día a día y voy a ser sincero como siempre. Todavía no pasa por mi cabeza pensar en el año que viene”, confió finalmente ante una consulta puntual.

El plantel de Boca entrenará desde las 16 de hoy en el predio de Ezeiza pensando en el partido del miércoles a las 21:30 en cancha de Lanús.

A propósito de esta nueva presentación, el técnico indicó que “desde el momento en que el Consejo me buscó para hacerme cargo, yo sé que es partido a partido. Amo a este club, todos lo saben, y voy a hacer todo lo posible para llevarlo al éxito. Y no pienso en el año 2023, sinceramente no lo pienso. Estoy pensando en Lanús, el próximo partido, sino estaría saliendo del foco que yo siento como entrenador si pensaría en el año que viene”.

Sobre el partido contra River, Ibarra aseguró que “no me preocupaba no saber el equipo de River. Los clásicos son partidos diferentes. Nosotros estábamos convencidos de lo que queríamos y lo pudimos llevar a cabo. Fue un partido difícil, como todo clásico, luchado, peleado, pero tuvimos el control en gran parte de los 90 minutos”.

Sobre Darío Benedetto y la racha sin goles, dijo: “Más que nada lo evalúo a Darío por su esencia de goleador. Venía con una sequía pero sabía que algún día iba a llegar. Llegó en este partido tan importante, tan clave y tan especial para él. A los goleadores los tengo que esperar, sé que en algún momento se les va a abrir el arco. Me siento muy contento por eso, él está feliz y ojalá que los partidos que vengan pueda seguir convirtiendo”.