Maria Doyle Kennedy: “La gente ama las series de misterio porque uno se convierte en detective”

Como su título sugiere, “Recipes for love and murder”, las recetas para el amor y el asesinato tiene de todo: crímenes, pizcas de humor, algo de romance y, claro, deliciosa comida. “Es un poco como una especie de cruza entre Miss Marple y Julia Child”, le dice a EL DIA Maria Doyle Kennedy, conocida para los argentinos por sus roles en “Outlander” y “The Tudors”, y considerada una de las más grandes actrices irlandesas de la historia.

Doyle Kennedy interpreta en la serie que acaba de estrenarse en la plataforma Acorn TV, basada en la novela de Sally Andrew, a Tannie Maria, una columnista del periódico local de un pequeño pueblo sudafricano, que cada semana brinda una pequeña receta a sus lectores. Hasta que el diario decide cortar su columna y reemplazarla por una de consejos: desesperada, Maria se ofrece para escribir la nueva columna, aunque solo sabe dar consejos a través de sus recetas. Pero las cosas toman un giro inesperado cuando la primera carta que recibe de sus lectores es de una mujer que sufre violencia doméstica.

Y las cosas se complejizan aún más cuando la encuentran muerta. Maria, y su rival en la nueva columna, una joven y ambiciosa periodista, comienzan a investigar el hecho, justo cuando el misterioso pasado de Maria regresa para hostigarla…

“Estaba en casa, en Dublín, leyendo una pila de guiones que me habían acercado”, cuenta la actriz. “Pero cuando leí este, de inmediato me sentí atraída”. A Doyle Kennedy (que también es cantante: algunas de sus canciones suenan de fondo en el show) la terminaron de convencer “los hermosos paisajes de Sudáfrica” y “algunas imágenes deliciosas de comida” que le acercó la producción, y decidió entonces pedir que le enviaran el resto de los guiones. “Los leí todos de un tirón”, confiesa. “Quería saber qué iba a pasar, pero además podía ver a mi personaje, podía escucharla en mi cabeza”.

La irlandesa, que interpretó también a Vera Bates en “Downton Abbey” y a Sonya en “Dexter”, cuenta que encontró además una historia “tierna y dulce” justo cuando “estaba leyendo demasiadas cosas violentas, oscuras: esta historia brilló entre eso, como algo completamente diferente, cálido, humano. Me sentí inmediatamente atraída”.

Es en ese sentido un show de misterio pero que no está repleto de sangre, vísceras y nihilismo. “Hay un poco de asesinato”, concede Doyle Kennedy entre risas, “pero se trata, sobre todo, de la comunidad, de la forma en que la gente, en tiempos de crisis, se junta para apoyarse. Se cuenta desde lo humano, hay humor, no hay violencia gratuita. Y hay comida, claro: la comida es el lenguaje de Tannie Marie, es como se comunica, como se abre a la gente, como da consejos…”

“Pero además”, sigue la actriz, “la serie tiene un costado serio: encuentro que a veces las series que son cálidas y amables, son un poco triviales. Pero este show no es así”. El abuso doméstico y las relaciones tóxicas están en el centro de la trama, algo que, cuenta Doyle Kennedy, fue una obligación que sintió la escritora y directora sudafricana Karen Jeynes, que adaptó la novela: “Ella, que es brillante, sabía que no podía quedarse callada al hecho de que una de cada cinco mujeres en Sudáfrica sufre violencia doméstica”.

- La televisión y el cine están retratando cada vez más frecuente estos temas que durante mucho tiempo fueron tabú, permanecieron ocultos, de eso no se hablaba. ¿Creés que es importante como actriz echar luz sobre estos temas?

- Claro. Creo que puede hacer una diferencia. Nuestro trabajo como actores es contar historias, y es difícil ser lo que no puedes ver. Es difícil imaginar la esperanza si no vemos cada tanto una luz que la ilumine, es difícil comprender que algunos comportamientos están mal, son inaceptables, si no ves eso a tu alrededor… y cuando tenés un reflejo de tus sentimientos, obtenés claridad, esperanza, una forma de seguir adelante… Sí, creo que es muy importante.

- De todos modos, es esencialmente un show de misterio. ¿Por qué creés que es un género que nos gusta tanto?

- A mi me encantan… cuando son inteligentes. Empecé a leer libros de Agatha Christie a los 12, 13 años, los leía rapidísimo porque quería saber qué pasaba, quería saber si lo había resuelto. Y creo que por eso la gente ama el misterio: uno se convierte en detective, queremos resolverlo, queremos sentir que somos inteligentes, perspicaces.

- Más temprano habías mencionado a Miss Marple, el personaje de Agatha Christie, y también a Julia Child: la comida es el otro factor importante del show. ¿Tenés una relación especial con la comida, como tu personaje?

- No soy una “foodie” como muchos de mis amigos… Es que tengo una casa muy ocupada, tengo cuatro hijos, y cuando eran chicos, yo trabajo, mi marido trabaja, y siempre era un lío alimentar a todos, para los dos era llegar a casa y encontrarse con cuatro chicos hambrientos gritando “¡dónde está la comida!”. Así que era más un trabajo que placer… No era relajante como es para Tannie Maria. Pero ahora que mi familia es más grande, ayudan y se interesan, se ha convertido en algo más disfrutable. Y la verdad, amo comer con gente: creo que es una gran forma de comunicación partir el pan con la gente, tener ese intercambio simple pero a la vez muy íntimo. Compartir comida, compartir historias.

- En este sentido, lo comunitario, como mencionabas, está muy presente en la historia. ¿Te parece un mensaje importante de parte del show, teniendo en cuenta que estamos saliendo de la pandemia donde estábamos todos encerrados, donde esos lazos se rompieron un poco?

- No sé si es un mensaje. Es la verdad del camino de Tannie Maria: al principio está esencialmente aislada, vive sola, fuera del pueblo. Es ella y su gallina. Solo cuando ella decide integrarse en la comunidad verdaderamente, para resolver este misterio, que el mundo ingresa a ella, que su mundo se abre, se vuelve más rico y lleno de posibilidades.

- Tannie Maria está aislada porque hay un misterio que rodea su pasado. ¿Es divertido interpretar estos personajes donde no todo está dicho, donde hay mucha sugerencia?

- Cuando pienso en el personaje que voy a interpretar, obviamente leo las palabras… Pero no sabés lo que las palabras van a hacer, porque toda actuación es reacción, no sabés cómo esas palabras van a ver hasta que no escuchás a otro actor reaccionar a ellas, responder a ellas. Entonces, en lo que en realidad pienso no es tanto en las palabras, sino quién es esa persona cuando no está hablando, cuando no está diciendo “dame esto, me pasa aquello”: ¿quiénes son cuando no hablan, cómo se lavan el pelo, cómo caminan por la calle? ¿Están mirando al cielo atrapado en pensamientos, o cuentan las grietas en la vereda? ¿Cómo giran la llave en la cerradura, tienen la llave siempre a mano, son organizados, o tienen las llaves perdidas en el fondo del bolso? Esas son las cosas que verdaderamente establecen a una persona.