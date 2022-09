VIDEO. Protesta y abrazo simbólico al Instituto Biológico: "Los empleados no quieren perder sus condiciones laborales"

Este jueves se realizó una autoconvocatoria de empleados del Instituto Biológico, ubicado en calle Ántartída y 525 de Tolosa, donde llevaron a cabo un "abrazo simbólico" ante una buena cantidad de trabajadores que se encuentran en estado de incertidumbre total en cuanto a sus condiciones laborales.

Marisa Coraza, médica del Instituto, habló en exclusiva con EL DIA y manifestó: "Nos anoticiamos hace pocos días de la firma de un decreto por parte del Gobernador, donde lo que habla es que lleva funciones que el Instituto cumple y que pasarían a depender de otra área del ministerio. Y con esto, nosotros entendemos que son las funciones de diagnóstico y de fiscalización, que son funciones eternas que venimos realizando nosotros".

A su vez, agrega: "Se lleva a gente o personal, para realizarla, porque sino no va a poder ser. Los empleados que están acá, no quieren perder sus condiciones laborales y es totalmente entendible".

Por otra parte, Marisa afirma que "los sindicatos ayer empezaron a dar señales. Se comprometió UPCN a venir la semana que viene y estamos esperando que haga lo mismo ATE y Salud, para hablar con los empleados. El traspaso de funciones no es muy sencillo. Es terrible que a nosotros nos hagan depender de otro lugar".

"Entendemos que cuando nos ponemos a buscar en el expediente que dio origen a este decreto, encontramos que la piedra fundamental, todo esto nace en post de generar luego la sociedad del Estado, por lo que el Instituto Biológico viene peleando ya desde hace casi un año desde que nos enteramos", comentó.

Por último, cerró: "El proyecto en este momento se encuentra en la Legislatura, en la comisión de Salud. Están haciendo lo que no pueden hacer con la ley. Estamos alarmados porque sentimos mucho dolor, angustia, mucha incertidumbre los trabajadores, de no saber de dónde vas a depender. Estamos solicitando reuniones desde que nos enteramos que había un decreto. Es el día de hoy que no tenemos fecha de reunión para trabajar con ningún área del ministerio".