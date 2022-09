La conmovedora historia de lucha detrás de un sentido mensaje del Pincha

El sábado pasado, por medio de un mensaje en las redes sociales, Estudiantes lamentó la muerte de Fernando Barale, hijo del recordado Henry Barale, el defensor central ya fallecido que capitaneó al equipo en la conquista del Metropolitano del '67 y que además formó parte del plantel que al año siguiente ganó la Copa Libertadores y conquistó la Copa Intercontinental.

De esa forma, el Pincha brindó condolencias y se solidarizó con toda la familia Barale por la pérdida de Fernando. El 29 de octubre de 2021, el joven, dueño de una librería llamada "León Global" en la ciudad de Haedo, presentó fiebre y comenzó a sentirse mal, por lo cual, tras los estudios de rigor, le diagnosticaron Covid-19.

Si bien al momento de contraer el virus contaba con las dos dosis de la vacuna, su cuadro se complicó y presentó una neumonía bilateral que derivó en su internación en una clínica. Fernando era un paciente de riesgo porque además tenía diabetes. A raíz del agravamiento de su salud, entre el 4 y el 23 de noviembre permaneció en coma inducido. Pero cuando lo despertaron su cuadro no mejoró, le costaba respirar, ante lo cual lo volvieron a dormir, lo intubaron y le practicaron una traqueotomía.

Poco después los médicos detectaron que el coronavirus le provocó en su organismo una enfermedad autoinmune conocida como Mielitis Transversa, que implica la inflamación de la médula espinal. La mielitis le paralizó prácticamente todo el cuerpo del pecho hacia abajo, y en esa condición lo derivaron a otro sanatorio en la capital federal. Luego, en febrero de este año lo llevaron a un centro de rehabilitación.

La falta de movilidad, bajo el cuadro de la diabetes, le provocó graves escaras en la zona sacra y en los talones. Por ese motivo los médicos tuvieron que tomar decisiones drásticas, realizando amputaciones primero de los pies y luego a la altura de las rodillas. Así, su lucha se extendió por casi un año, hasta que el sábado 10 de septiembre falleció.

El portal Primer Plano Online reflejó su caso. La hermana, Alejandra, contó al medio que Fernando “estaba desnutrido, traqueostomizado, con pañales. Mi hermano fue un valiente. Yo tengo casi un doctorado en Educación Superior, casi 25 años dedicados a la enseñanza y jamás nadie me enseñó tanto como él ¿Sabés lo que es tener una sonrisa en medio del dolor y de todo lo que me pasó?”

"Tan valiente fue que el domingo anterior a morir una médica nos dijo que la infección no la pudieron frenar nunca. Se nos puso a llorar y nosotros la tuvimos que consolar", recordó. "’Ya no doy más Ale, me duele todo el cuerpo’, me dijo. Y lo respeté. Ya no podía seguir dando la batalla", expresó en relación a la conversación que mantuvieron.

"León global"

Fernando era hincha de Estudiantes. Si bien su papá, Henry, dio sus primeros pasos en las inferiores de Boca, y pasó por Banfield, fue capitán del Pincha campeón del Metro '67. Además, integró -sin tanta participación- el plantel albirrojo que ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1968. Al año siguiente, Henry se marchó a Deportivo Morón, en donde se afincó definitivamente. Cerca de allí, ya de adulto, Fernando montaría su negocio, una librería, con el nombre de "León global", su homenaje al campeón del mundo del '68.

Barale se destacó como marcador central, de muy buena técnica. Como capitán del León Jugó todos los partidos, incluso la noche de la semifinal en la Bombonera cuando el Pincha ganó 4-3 luego de estar 3-1 abajo y con un jugador menos. Es noche se lesionó en una de sus rodillas y semanas más tarde tuvo que ser operado. Pero como no había más cambios se tuvo que quedar en cancha y fue parte de una hazaña que cambió la historia del Club.

Pero su amor por Estudiantes fue para toda la vida. De hecho, era el padrino de Cynthia Ribaudo, la hija del ex jugador albirrojo Felipe Ribaudo. Es por eso que el sábado, conocida la muerte de su hijo, se lo recordó a ambos con un sentido y emotivo texto: "El Club Estudiantes de La Plata lamenta profundamente el fallecimiento de Fernando Barale, hijo del recordado Henry Barale, quien defendió nuestros colores entre 1965 y 1968. Acompañamos a su familia y seres queridos, en especial a Pablito, en este duro momento".