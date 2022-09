Policías y militantes confirmaron ante la Justicia que La Cámpora estaba a cargo de la seguridad de Cristina

Los procesamientos de Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte, acusados del ataque contra Cristina Kirchner el pasado 1º de septiembre, permitieron conocer también detalles de la causa. Algunos de ellos nada menores, como la confirmación que la seguridad de la vicepresidenta estaba a cargo de La Cámpora.

De la mano de ello también quedó de manifiesto el rol de la Policía Federal, relegada a un segundo plano.

Ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rivolo declararon policías y militantes kirchneristas y de sus testimonios surge la división de tareas que existía en torno a la custodia de la ex presidenta.

"Una vez arribado el móvil de la vicepresidenta, aproximadamente 20:40hs., yo me encargué de abrirle la puerta y recibirla. En el momento en que ella se acerca al caudal de gente, La Cámpora se encontraba realizando un cordón humano para que la gente de atrás no se abalance hacia ella", declaró el subinspector de la Policía Federal, Santiago Guiglielmoni. Durante su declaración admitió que no se había percatado que Sabag Montiel había apuntado con un arma de fuego a la cara de la vicepresidenta. Y que recién se percató de lo que había pasado una vez que Cristina había ingresado al departamento de Juncal y Uruguay. "Al instante que ella ingresa a su domicilio, veo tumulto en las inmediaciones donde hace minutos lo había visto. Cuando arribo al lugar exacto del tumulto, personal de La Cámpora refiere que en el piso había un arma de fuego", indicó.

Otro uniformado que declaró fue el comisario Jorge Pellegrino, integrante de la división Custodia Vicepresidencial, quien también reconoció que fueron de La Cámpora quienes les dijeron que había un arma de fuego. "Me acerco y veo que la señora Vicepresidenta está agachada queriendo agarrar un libro. En ese momento, entre los partidarios de La Cámpora empezó un forcejeo. No se entendía bien qué ocurría", afirmó, a lo que agregó: "Los de La Cámpora empezaron a decir que había un arma de fuego".

Guillermo Federico Gallo también integra la custodia de Cristina y estaba con ella cuando Sabag Montiel gatilla el arma. Sin embargo, a la Justicia le dijo que no vio lo sucedido y habló de "una gresca entre la militancia y se observa que se cae un libro por lo cual ella agacha la cabeza y manifiesta ´se cayó un libro´". Recién "ingresada la mandataria en su domicilio yo me acerco al sector donde había estado pasando la gresca y me manifiestan que había una arma tirada en el lugar y una persona detenida sobre la calle Uruguay".

Entre el instante que Sabag Montiel gatilla y el ingreso de Cristina a su domicilio pasaron 6 minutos. En ese lapso, ninguno de los custodios actuó para preservar la seguridad de la vicepresidenta. En el lugar tampoco estuvo en el momento del hecho el jefe de la División Custodia Vicepresidencial, Diego Carbone. Pese a todo, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, responsable de la custodia oficial, aseguró que en el operativo "no falló nada".

En tribunales, Matías Fernando Larroca Coutinho, militante de La Cámpora, declaró que junto a otros "compañeros" participa del "esquema de organización de los ingresos y egresos de la Vicepresidenta". Y que fue él junto a Federico García, concejal de Presidente Perón, quienes redujeron a Sabag Montiel y no las fuerzas de seguridad.

"Federico García lo agarra del cuello y yo de los brazos. En ese momento no vi el arma. Lo sacamos del lugar y lo llevamos hasta la puerta doble que da a la calle Uruguay. Ahí llamamos a la Policía Federal", agregó. Y completa: "Nos volvemos para Juncal y Uruguay y Federico pisa el arma de fuego que estaba en el piso. Yo no la alcancé a ver, pero Federico me dijo que era un arma de fuego. Yo me ocupé de hacer un cordón para que no ingrese más gente. Después, la Policía nos empezó a pedir los datos".

También declaró Marcelo Fernández, responsable del dispositivo de seguridad de La Cámpora para custodiar a la vicepresidenta. Todos coincidieron en el papel determinante de la organización liderada por Máximo Kirchner en custodiar a Cristina Kirchner y el segundo plano al que quedó relegada la Policía Federal, en definitiva quien debería cumplir con esa función.