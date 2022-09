Las demoras al “final de obra”: un camino tortuoso para la construcción

Las demoras en que se incurre para otorgar los finales de obra en edificios y construcciones en general provocan una fuerte inquietud entre profesionales y desarrolladores de la Ciudad.

La situación, según consultas realizadas por este diario, afectan tanto a los proyectos más grandes, de edificios y desarrollos urbanos de la periferia como a las obras de refacción o adecuación de planos para viviendas que van a ingresar en operaciones de venta.

Así las cosas, el final de obra que se tramita en oficinas de la Comuna aparece como una especie de cuello de botella para el avance hacia las ventas de propiedades y la formalización de los trámites de transferencia del dominio con la escritura. Se trata de un ítem que en el Colegio de Arquitectos consideran clave para el avance de las inversiones en la Ciudad.

No solo eso. “Si no tenés final de obra, como arquitecto responsable no dejás de tener nunca responsabilidad sobre la obra, porque ese periodo que fija la ley se empieza a desandar con ese papel. Luego, está el tema bancario para conseguir un crédito. En el edificio nuevo necesitás el plano aprobado y en el caso de una casa que se reformó, todo lo que se agregó”, le dijo a este diario un arquitecto que está cerca del laberinto de pasillos y ventanillas en forma cotidiana.

El recorrido con los papeles también se extiende por oficinas de la Provincia, donde se tramitan, entre otros, los planos de PH (división) de los nuevos desarrollos urbanos. El caso también es planteado desde el sector por las demoras que se generan a la escrituración de nuevas propiedades.

La problemática está en la agenda cotidiana del sector de la construcción. Sobre el final de la semana, representantes del rubro, tuvieron un encuentro con autoridades del Municipio en el que se plantearon opciones para agilizar esos procesos en las áreas de Catastro y Obras Particulares.

Se buscó en esa mesa avanzar, entre otros temas, en la definición de la documentación que se debe presentar en el momento en que se inicia el trámite. Una de las fuentes consultadas por este diario consideró que junto con esos avances, también está la necesidad de reforzar el otro lado del mostrador: “La Ciudad crece y los empleados de esos lugares son la misma cantidad. Hacen un trabajo muy técnico, específico y con mucha presión”, definió un profesional de la construcción.

Este diario consultó en el Municipio sobre la problemática y el volumen de trámites de edificios sin resolución. Al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.

“QUe SE AGILICEN LOS TRÁMITES”

El Colegio de Arquitectos local sigue de cerca la temática y participa de una mesa de trabajo con el Municipio y otras entidades del sector inmobiliario y la construcción. Gustavo Casco, presidente de la entidad, apuntó que en esa mesa “planteamos la necesidad de que se agilicen los trámites, en pos de generar certezas y mejorar las expectativas, que devienen en mejoras para las inversiones de la Ciudad”.

Sobre el avance en ese espacio para funcionarios, dirigentes y empresarios apuntó que “ya hay herramientas pero no específicas. Se está trabajando en mejorar las condiciones y tiempos para los Permisos de Obra. Sabemos también que existe la necesidad de agilizar la etapa final en relación con las inspecciones y las responsabilidades profesionales”, dijo.

En una mesa de funcionarios, empresarios y dirigentes se busca agilizar el proceso

“De a poco, avanzamos con los procesos y el último es el del final de obra. Se está trabajando para mejorar las tramitaciones aprovechando la aceleración que generó la pandemia en las nuevas modalidades de trabajo. A eso le sumamos que la vuelta a la actividad desborda la capacidad de inspección de las oficinas públicas”.

El Arquitecto indicó que el escenario fue ganando en complejidad positiva con cambios en la normativa. “Hubo una etapa en la que no se exigió final de obra para ciertos trámites y a medida que la necesidad se hizo evidente, hubo que gestionar procesos de los cuales las obras no se encontraban a la altura, por ejemplo, por cambios en el transcurso de la misma. En ese sentido, muchos edificios se tuvieron que poner a tono para sacar el final de obra”.

Según contó Casco, el Colegio interviene en algunos trámites del final de la obra, pero sólo cuando hay un conflicto entre lo que se planteó en el plano original y lo que efectivamente se hizo. También se explica lo fundamental de la norma para los arquitectos, ya que implica un cierre de tareas profesionales respecto de una encomienda, indicó.

El dirigente sostuvo que “a esta altura todos están en tema”, pero todavía siguen los problemas y no se terminan en la puerta de las oficinas municipales, en la Torre 1 o en 13 y 36. “Hay que entender que en estos últimos años los finales de obra dependen también de finales de obra de servicios y hay empresas como Edelap que no termina de dar el final. Ofrece rápidamente el servicio que se necesita para ejecutar los trabajos, pero no suele ser potencia suficiente para el edificio una vez terminado. Por eso, uno camina por las veredas y ve postes de electricidad corridos un metro, porque antes estuvo el cierre de la obra y queda el pilar”.

conexiones “ilegales”

Desde Edelap, se rechazó el planteo: “Lamentablemente registramos múltiples casos en los que los edificios han sido construidos conectados de forma ilegal a la red eléctrica, situación que ha sido denunciada por la empresa, incluso públicamente”, dijo una fuente de la distribuidora regional y añadió que “en muchos casos se construyen edificios usando el suministro preexistente de una vivienda común, sin declarar su existencia, y luego se presenta de forma extemporánea el trámite de factibilidad ante la empresa, exigiendo celeridad de respuesta cuando el edificio ya se encuentra completamente construido y terminado”.

Por otra parte, se indicó que hay construcciones que presentan incumplimientos a la reglamentación de conexiones múltiples, por lo que sus pedidos son rechazados. “Es necesario que se mejoren estas presentaciones, por lo que la empresa prevé realizar charlas informativas con electricistas matriculados que se dedican a este tipo de obras para asesorarlos al respecto”, se detalló.

En otro orden, se apuntó desde la compañía eléctrica contra el diseño de algunos edificio: “En muchos casos, existiendo la red de gas disponible, por una cuestión de reducción de costos, se elige equipar a los edificios sólo con instalaciones eléctricas por lo que un lote que tenía el consumo de una vivienda común se dispara al consumo de una torre de decenas de departamentos, recargando la red eléctrica”.

Según se informó desde Edelap, en los últimos dos años “a pesar de la pandemia, la empresa conectó a la red eléctrica más de 250 nuevos edificios y loteos en el partido”.

recuperación

La actividad de la construcción busca recuperación en el escenario local, luego de un proceso de caída que viene desde 2019 y se profundizó durante la pandemia, según se analiza en el sector.

Últimamente, creció la demanda de viviendas, en particular, en un escenario abierto, un fenómeno que incrementó la presión sobre áreas de la periferia y sobre el que urbanistas y desarrolladores vienen llamando la atención con respecto a la lista de implicancias negativas sobre el desarrollo de la Ciudad. Puntualmente, se menciona la pérdida de tierras productivas y la extensión de poblaciones más allá de lo que indica la dotación de servicios.

En este marco, desde una de las inmobiliarias con proyectos constructivos se coincidió en la necesidad de reforzar la burocracia y devolver ritmo a la actividad tras el cierre de oficinas. “La demora es por la falta de presencialidad y también una mudanza que hubo en Obras Particulares. Las inspecciones no se hacían”, indicó el martillero que prefirió reservar su identidad.

También apuntó que, en casos, “muchas veces en el que no hace el final de obra es porque los arquitectos no terminan de hacer aportes a la caja y no termina el expediente”.