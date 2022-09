Mucha demanda laboral, poca oferta y alertan que falta personal calificado

“Es como si la gente no quisiera trabajar. Cada vez son menos los que aceptan estar 8 horas al frente de un comercio y en el último tiempo los que terminan accediendo a los puestos que se ofrecen son extranjeros”. El que habla es el propietario de una juguetería del centro platense y su testimonio refleja una postal que se repite en la Ciudad: mucha demanda laboral y poca oferta. Basta nada más con detener la mirada en los escaparates de los locales del rubro que sean (venta de ropa, heladerías, bazares) para encontrar anuncios -algunos con hasta 4 meses de vigencia- del tipo: “Se necesita empleado/a de 18 a 32 años. Enviar CV”. También en la página de clasificados del diario, cuyos pedidos de personal de distintos oficios son cada vez más numerosos.

La situación se da, principalmente, en empleados de comercio o choferes, pero se vuelve más problemática en el sector gastronómico, donde hacen notar la escasez de camareros y, sobre todo, cocineros: “Son pocos los que se presentan y los que lo hacen tienen poca experiencia. Falta personal calificado”, advierten. En la Cámara de Comercio de La Plata suman otra hipótesis: “Hoy la gente, sobre todo los jóvenes, prefieren un empleo en el Estado, que es más relajado, a trabajar en una empresa privada”. Las sospechas son, aunque nadie lo dice en voz alta, también por los planes sociales: los beneficios por los subsidios pueden superar a un sueldo mínimo.

“Se busca empleada joven full time. Enviar CV”. El aviso corona la puerta de entrada en un bazar de calle 50. En este local, hace cosa de un mes que necesitan cubrir vacantes para reposición y atención al cliente por 8 horas y un salario que ronda entre los 80 mil y 120 mil pesos. “Pero cuesta”, reconoce uno de los encargados del lugar al que le llegan “entre 4 y 5 postulaciones por día, nada que ver con otras épocas en las que llovían candidatos”.

Consultado sobre las razones del fenómeno, el joven ensaya una explicación. Para él, dice, “quizá los chicos hoy se abocan más al estudio y eso les dificulta comprometerse tantas horas con un trabajo”, a la vez que reconoce que “a lo mejor lo que se necesitan son sueldos más competitivos”.

Similar es la conclusión que arrojan desde dos tiendas de ropa ubicadas en calle 8. En una de ellas, hace poco más de un mes que están en la búsqueda de “una chica full time, pero cuesta conseguir porque por ahí las que vienen van a la Facultad y se les superpone la cursada con el trabajo”, dice la empleada de este negocio de calle 8. Muy cerca de allí, un cartel pegado en la vidriera de otro local de indumentaria avisa: “Se necesita empleada con experiencia” y la joven al frente de la atención completa: “Está desde mayo. Pasa que si bien vienen chicas a presentarse no siempre sus pretensiones coinciden con las del empleador y viceversa”.

UN EMPLEO ESTATAL

Diego Piancazzo, que es el gerente de la Cámara de Comercio de La Plata, reconoce el fenómeno y asegura que “hoy por hoy la gente de entre 20 y 30 años prefiere un empleo en el Estado a trabajar en una empresa privada”, algo que, desde su punto de vista, tiene que ver con que en el sector público “trabajan más relajados, la carga horaria suele ser menor (frente a las 8 horas que por lo general se exigen en un comercio) y la realidad es que quieren estar menos horas. Sobre todo la camada joven que va a la Universidad busca una carga horaria de 4 a 6 horas, algo que les permita trabajar y estudiar”.

Por eso el testimonio del comerciante que abrió esta nota es para Piancazzo la postal cabal de una tendencia cada vez más visible: “Los extranjeros no tienen la pretensión del horario y son los que en definitiva terminan agarrando el trabajo”, amplía el referente de los empresarios del comercio en La Plata y que, aunque no cuenta con números concretos, la mayoría de los que acceden a cubrir vacantes como atención al público son oriundos de Venezuela y Colombia.

Según datos del sector, el sueldo inicial de un comerciante hoy va de los 80 mil a los 90 mil pesos. A eso luego hay que sumarle un 2% por año de antigüedad. “Pero tras la pandemia casi que no hay empleados con mucha permanencia, todo se volvió más dinámico, hubo comercios que cerraron y, así como el empleado, el empleador tiene reparos a la hora de contratar, pide referencias y no toma a cualquiera”, dice Piancazzo y completa con una advertencia: “Hoy no hay mano obra de calificada en determinados puestos como técnicos mecánicos u operarios de máquinas, por citar un ejemplo. Todo esto suma al cóctel para complejizar la situación”.

GASTRONÓMICOS

La falta de empleados, de personal con experiencia y oficio es algo que también observan en el rubro gastronómico, que de un tiempo a esta parte experimenta un proceso de franca expansión en La Plata. “Lo que pasó es que en los últimos cuatro años se multiplicó la oferta de bares, cervecerías y restaurantes en la Ciudad, la demanda laboral creció en forma exponencial y así no hay empleados que alcancen”, dice el propietario de un histórico bar del centro platense.

Para el dueño de una conocida parrilla de la Región, no es que falten postulaciones, lo que escasea, según él, es “personal idóneo, parrilleros o cocineros con experiencia y responsabilidad”. Y que esa carencia, remata, lo llevó a tomar una drástica decisión a la vuelta de la pandemia: abrir nada más los mediodías y servir cena solo los fines de semana.

“La búsqueda en este rubro es permanente”, coinciden empresarios del sector y que lo que más se siente es la falta de gente con trayectoria: “Por lo general los que se presentan son jóvenes en busca de su primer trabajo, sin experiencia laboral ni en este ni en otro sector. Ese es un problema, porque si bien un porcentaje de las vacantes podemos ocuparlas con chicos sin experiencia (que sean responsables y con voluntad de aprender) hay ciertos lugares, como el de la cocina, donde necesitamos sí o sí personal con oficio”, apuntan desde un grupo encargado de administrar una decena de bares y restaurantes de la Ciudad.

Las dificultades, se dijo, son mayores a la hora de conseguir cocineros y ayudantes de cocina, pero también camareros y bartender, los puestos más dinámicos e inestables. “Sobre todo en el turno noche, aquellos que trabajan de 18 a 1 o de 21 a 3.30 se cansan y se van”, coinciden en el sector y aportan que, en general, en estos casos se paga por hora (excepto en las tareas vinculadas a la cocina).

Por ejemplo, un cocinero que recién ingresa puede cobrar entre 80 y 85 mil pesos por jornada completa. En tanto que el salario inicial de un camarero ronda los 60 mil pesos, sin contar la propina “con la que a veces llegan a duplicar el sueldo”, afirma el dueño de un bar con historia en la Ciudad.

Carlos Leuzzi, presidente de Pulpa, la cámara que agrupa a los empresarios gastronómicos de La Plata , dice que si bien ya no se ven cuadras interminables de colas para cubrir un puesto como en épocas anteriores, “no es que falte gente que quiera laburar. Lo que no encontramos es personal con oficio. Ni para camareros -que es más circunstancial y tomado por los jóvenes como algo temporal mientras estudian-, ni para cocineros o pasteleros, que es lo que más está faltando. La realidad es que no quedan cocineros de escuela o calificados, les tenés que enseñar todo, desde lo más básico”.