“No te preocupes, cariño”: la película del escándalo llega a los cines

“No te preocupes, cariño”, la primera película dirigida por Olivia Wilde, debía ser polémica, una cinta ácida, corrosiva, por su contenido, un thriller psicológico sobre una comunidad en apariencia idílica que esconde un sistema pueto en lugar para controlar a las mujeres. Y algunas polémicas generó en su presentación en el prestigioso Festival de Venecia. Sin embargo, más ruido ha generado la propuesta por los rumoreados problemas dentro del elenco, que incluyen versiones de maltratos, peleas y hasta escupitajos. Al final, está claro, no existe tal cosa como la mala publicidad: cuando la cinta llegue este jueves a las salas locales, no pocos irán a verla debido a la curiosidad que han despertado los líos internos de la producción.

Otros, claro, irán a ver a Harry Styles, tal como ocurrió en el estreno mundial en el Lido: para las 8 de la mañana del día del estreno, decenas de fans del ex One Direction estaban acampando frente al teatro, y la emoción estaba alta desde el momento en que llegó el astro pop cuya fama internacional y cantidad de seguidores hicieron parecer la manía por Timothée Chalamet que se vio días antes como algo apenas curioso.

Styles, claro, es ya un ícono, que intenta trascender sus días de ídolo adolescente para convertirse en algo más. Para muchos, lo ha conseguido gracias a un osado sentido de la moda; otros, sin embargo, señala que Styles se viste como se viste para atraer a la comunidad queer. “Queerbaiting”. El actor y cantante también divide aguas por haber sido señalado como el responsable de la separación de Wilde y Jason Sudeikis, una de las parejas más queridas de Hollywood.

Pero no todos los ojos se posaron sobre Styles y sus estrafalarios atuendos sexualmente ambiguos: muchos ojos estuvieron en la conferencia de prensa de la película, con la esperanza de que los reportes sobre tensiones tras bambalinas con la estrella Florence Pugh se abordaran y aclararan. Antes de la premiere en Venecia, Wilde dijo que no quería contribuir al “chisme interminable de los tabloides” y “el ruido”.

“Internet se alimenta a sí mismo”, dijo Wilde. “No necesito contribuir, creo que está muy bien alimentado”.

Pero imposible era no hablar del tema: Pugh, que estaba a la mitad de la producción de “Dune 2”, cayó al estreno justo a tiempo, como para no pasar demasiado tiempo con sus compañeros. De hecho, aunque es la estrella de la película, no asistió a la conferencia de prensa: su vuelo todavía no aterrizaba... pero hubo muchos que pensaron que la ascendente actriz no quería saber nada con la película.

“Florence es una fuerza y estamos muy agradecidos de que pueda venir hoy en la noche”, dijo Wilde. “Sé, como directora, lo perturbador que es perder a un actor por un día”.

INTRIGA INTERNACIONAL

El drama de detrás de cámara pocas veces se extiende más allá de rumores en la industria, pero la duda sobre lo que ocurrió exactamente al rodar la película se ha vuelto una intriga global. La falta de claridad sobre todo, incluyendo la salida de Shia LaBeouf al comienzo de la producción y a la percepción de falta de apoyo de Pugh para el proyecto en sus redes sociales, se han cocido a fuego lento en TikTok y Twitter por un tiempo y se intensificaron por un reporte en la gaceta de Hollywood, Puck, en la que se citaban a varias fuentes anónimas del estudio y la producción.

Wilde, por su parte, se ha expresado con efusión sobre su actriz principal. En una entrevista habló bastante sobre el talento extraordinario de Pugh diciendo que lo que hizo con el papel fue “singularmente brillante” y que el personaje de Alice es una “heroína para todos los tiempos”.

A pesar de esto, se mantienen las dudas sobre por qué Pugh no ha publicado mucho sobre la película en su Instagram. No hizo ruido sobre el primer adelanto, ni tampoco dijo nada sobre ir a Venecia.

Vale la pena mencionar que el compañero de reparto de Pugh en “Dune 2”, Chalamet, hizo una visita breve en Venecia para apoyar su película “Bones and All”: es posible que sea la única aparición que haga a nombre de esa película, pero nadie escribió titulares sobre que Chalamet “limitó” sus apariciones en la prensa...

En el Festival de Venecia, el elenco intentó mostrarse unido... sin demasiado éxito

Wilde también se volvió un personaje de publicaciones de paparazzi por su relación de la vida real con Styles. Y luego hubo un momento en la conferencia CinemaCon en el que a Wilde le entregaron documentos sobre la custodia de sus hijos, enviados por su ex Jason Sudeikis, durante una presentación de su película en un escenario cuando estaba frente a miles de profesionales de la industria y dueños de cines.

¿QUÉ PASÓ CON SHIA?

En las últimas semanas, todas las pequeñas hebras se prendieron con fuego, en gran medida por LaBeouf, que salió de entre las sombras para negar la versión que circula desde hace dos años sobre que fue despedido del proyecto. Al final de cuentas su papel fue para Styles.

En un reportaje de portada de Variety, Wilde dijo sobre la salida de LaBeouf: “Su proceso no era propicio para los valores que exijo en mis producciones. Él tiene un proceso que, de alguna manera, parece requerir una energía combativa, y en lo personal no creo que eso sea propicio para las mejores actuaciones”.

En respuesta, LaBeouf envió emails privados, mensajes de texto y video a Variety para demostrar que renunció por falta de tiempo para ensayar. Un mensaje por video, en el que Wilde trata de convencer a LaBeouf de interpretar a Jack, fue filtrado al internet y en él llama a Pugh “Miss Flo”.

El moderador de la conferencia de prensa impidió que un reportero hiciera una pregunta sobre LaBeouf, argumentando que Wilde ya había respondido esto en su comentario sobre “chisme de tabloide” y ruido.

LaBeouf, quien irá a la corte el próximo año por acusaciones de abuso contra su ex, FKA twigs, también estuvo en Venecia este año con la película “Padre Pio”...

Y todo esto estaba ocurriendo cuando, durante la función de presentación de la película, Styles pareció escupir a Chris Pine, que se lo tomó con gracia y se largó a reír. ¿Era un chiste?

En la conferencia de prensa con Wilde se apegó a los temas de la película, un thriller psicológico que se desarrolla a mediados del siglo XX sobre una pareja aparentemente perfecta, integrada por Alice (Pugh) y su esposo Jack (Styles) quienes viven en una comunidad experimental en el desierto.

El optimismo por el estilo de vida de la sociedad en los años 50 que tiene el Director General, Frank (Chris Pine), visionario corporativo y Coach Motivacional de Estilo de Vida, ancla todos los aspectos utópicos de la vida diaria y unida en el desierto. Pero, como en una especie de “Truman Show” feminista, cuando empiezan a aparecer grietas en su idílica vida, exponiendo destellos de algo mucho más siniestro que se esconde bajo la atractiva fachada, Alice no puede evitar cuestionarse exactamente qué están haciendo en Victoria, y por qué.

“Estábamos bastante interesados en la naturaleza problemática de la nostalgia”, dijo Wilde. “En esta película todo es una metáfora ... todo lo que es bello también es siniestro. Así se pensó”. Parece que Hollywood, al final, es algo similar: brillante por fuera, escabroso por dentro...