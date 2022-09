Raid “mechero” en Berisso: roban en 4 locales en 90 minutos

Con un plan bien delineado y mejor ejecutado, un grupo integrado por cuatro mujeres y un hombre robaron en cuatro comercios del centro de Berisso, con un mismo modus operandi y muchísima audacia.

Según pudo saber este diario tras recorrer ayer los negocios damnificados, los ilícitos se consumaron entre las 18 y las 19.30 del jueves.

La banda eligió hacerlo sobre la Avenida Montevideo desde 7 hasta 16, aunque en algunos casos actuaron en negocios que estaban a pocos metros de esa principal y comercial calle berissense.

Lo curioso del caso es que, de acuerdo a lo manifestado por las víctimas, en los locales que “visitaron” sustrajeron únicamente teléfonos celulares y, para mayor rareza, todos cuando estaban siendo cargados por mujeres que estaban solas en esos negocios.

“EN UN RATO VOLVEMOS”

El insólito raid delictivo realizado por este grupo de ladrones comenzó en la mercería “Merci”, que está en la entrada a la galería Pendón, en Avenida Montevideo entre 7 y 8.

Ayer a la tarde, Nerea Díaz Gómez (23), hija de la propietaria del local, le contó a EL DIA que a las 6 de la tarde del jueves estaba sola para la atención al público, cuando vio entrar “a una pareja de unos 35 años”.

Como si fueran clientes cualquiera, se mostraron interesados en “hilos para tejer y en tijeras”, puntualizó.

“Me consultaron precios y me hicieron sacar bastante mercadería al mostrador. Y me llamó la atención que el hombre interactuaba bastante conmigo haciéndome preguntas”, reflejó la joven.

Mientras Nerea atendía a la pareja, vio entrar al negocio “a una mujer que estaba con una chica o un chico, no vi bien”.

Pero siguió prestando atención a lo que le comentaban la pareja, que finalmente le dijo a la vendedora “en un rato volvemos”. Y se fueron, como también lo hicieron ambas mujeres que entraron después.

Cuando volvió a quedar sola en el negocio, Nerea advirtió, indignada, que había desaparecido el celular que dejó cargando detrás de uno de los mostradores.

“Quedó el cable del cargador colgando. Ahí me di cuenta que la pareja me entretuvo para que las dos mujeres que entraron después, me pudieran robar mi celular. Todo en 5 minutos. Te da bronca y mucha impotencia lo que pasó”, enfatizó después la damnificada.

“UH, ME OLVIDÉ LA TARJETA”

Pero las andanzas de esos falsos clientes recién se iniciaba, porque un rato después desplegaron su farsa en un comercio de ropa infantil ubicado en 13 entre 168 y Montevideo.

Mónica Villafañes (63), madre de la dueña del local, todavía no puede creer el episodio que, señaló, “fue el jueves entre las 18.30 y las 19”.

Como en la mercería, primero ingresó allí una pareja de similar edad a la estimada por la joven de aquél comercio. “Preguntaron precios de pijamas para chicos y deliberaron para elegir cuál iban a llevar, como suele pasar con verdaderos clientes”, señaló la mujer.

En eso estaba la pareja cuando otra mujer entró al negocio instantes después y le preguntó a la encargada precios de camperas.

Esta última distrajo así a Villafañes, circunstancia que aprovechó la pareja para robar el celular de aquella, que quedó estando cargado.

“La pareja luego me dijo que ya habían elegido al pijama que pensaban llevar, les hice la cuenta y cuando me tenían que pagar, la mujer dijo `uh, me olvidé la tarjeta´ y con esa excusa se terminaron yendo. Pero ya me habían robado el celular que, para colmo, lo había comprado hace 2 meses”, lamentó Villafañes.

“SOSPECHARON Y ME PAGARON”

Sin dudas que el episodio más extraño por el accionar de las mecheras ocurrió en el local de ropa para la mujer situado en 15 entre Montevideo y 169. Su dueña reveló a EL DIA que “a las 19.30 (del jueves) entraron tres mujeres en distintos momentos pero diciendo que querían comprar algo para regalar para cumpleaños”.

También esta comerciante cargaba en esos instantes a su celular. Las impostoras luego se fueron y la dueña del local notó que, una de ellas, le había robado el celular.

“Me puse a llorar y vi en el grupo de WhatsApp de los comerciantes que una pareja había robado en otros negocios. Justo entró una pareja e intuí que sería la ladrona. Miraron un remerón y como creo que sospecharon que supe de ellos, el hombre me pagó y se fueron”, citó. Y aportó que luego robaron otro celular al kiosco de Montevideo entre 15 y 16.