Drama de los neumáticos: otra cumbre en Trabajo, para intentar destrabar el conflicto

La conducción del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) continuará hoy con las tratativas con el sector empresario en el Ministerio de Trabajo, en busca de un acuerdo que permita destrabar la huelga general del gremio que mantiene paralizadas las plantas productoras y la cadena automotriz.



La reunión se desarrolla desde esta tarde con la presencia de todas las partes involucradas en la sede de la cartera laboral, en Alem 650 de Capital Federal.



Según trascendió, si bien el sector empresarial podría mostrarse proclive a mejorar algunos puntos la paritaria que cerró en junio pasado, el obstáculo continúa siendo el reclamo del pago al 200% de las horas de trabajo de los fines de semana y la propuesta para el segundo semestre de este año.



Sindicalistas y empresarios intentaron acordar ayer desde las 14 y hasta avanzada la noche, una salida al grave conflicto en el Ministerio de Trabajo en procura de resolver un extenso conflicto de casi seis meses, que comenzó con reclamos salariales y se profundizó luego con paros y bloqueos de las compañías.



Las partes reanudaron las tratativas luego del cuarto intermedio convenido el lunes último tras 7 horas de conversaciones que no prosperaron, por lo que el gremio que conduce Alejandro Crespo, militante del Partido Obrero (PO), ratificó los paros y los bloqueos.



El ministro de Economía, Sergio Massa, pidió ayer a "todas las partes" involucradas en el caso que "cesen en la idea de inflexibilidad en el vínculo" y alcancen "un acuerdo para volver al normal funcionamiento".



La conducción de la CGT ratificó el lunes último su "preocupación" ante la magnitud del conflicto, en la cena que cinco de sus dirigentes mantuvieron en la quinta de Olivos con el presidente Alberto Fernández a partir de "la afectación integral de la industria".



La reunión de ayer estuvo encabezada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello, quien procura una salida al conflicto que ya paralizó la producción de las empresas de neumáticos Bridgestone Argentina, Pirelli y Fate, y de terminales automotrices que no cuentan con ese insumo.



El sindicato rechazó una oferta de mejora salarial del 38% y denunció que las firmas procuran imponer el cierre de la paritaria 2021-22, desconocer los reclamos y proponer un aumento para 2022-23 por ese guarismo, lo que las compañías negaron.



El Sutna también exige la elevación a un 200% del valor de las horas trabajadas los fines de semana, lo que las empresas hasta ahora no aceptaron, dijeron las fuentes.



Crespo fue respaldado en el encuentro de ayer en la cartera laboral por el sindicalista ferroviario de izquierda Rubén Sobrero -titular de la seccional de la actividad de la zona oeste bonaerense en el Ferrocarril Sarmiento-, dijeron a Télam fuentes gremiales.



Además, trabajadores del neumático y militantes sindicales y de partidos de izquierda se concentraron frente al Ministerio de Trabajo para apoyar a la dirigencia del Sutna, provocando la interrupción del tránsito, incluido el Metrobús.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, volvió hoy a pedir “sensatez y flexibilidad” a todos los sectores involucrados en el conflicto del sector de los neumáticos, que tendrán esta tarde una nueva reunión de negociación en el Ministerio de Trabajo.



“Pedimos sensatez y flexibilidad a todos los sectores involucrados y eso implica sentarse a una mesa de diálogo. Ayer hubo diálogo y hoy continuará, por lo que esperamos que no solo en la discusión salarial sino también en la cuestión sobre las condiciones laborales se pueda llegar a acuerdos”, dijo la portavoz en rueda de prensa en Casa de Gobierno.



En ese marco, agregó: “El Gobierno ha impulsado siempre que las paritarias se reabran cada vez que sea necesario para seguir acompañando para que los salarios no caigan frente a la inflación”.



“Está claro que el Gobierno quiere que los trabajadores obtengan la mejor paritaria posible siempre”, remarcó Cerruti.



Respecto a las marchas y las protestas, Cerruti afirmó que “el Gobierno contempla y sabe que tanto las protestas sociales como las situaciones que se producen a través de pujas de intereses en los conflictos, en las negociaciones paritarias y en las cuestiones sindicales y laborales muchas veces llegan a un punto en el cual incomodan al resto de la situación o pueden producirse una situación puntual que requiera una intervención puntual por alguna situación de violencia”.



“No creemos que esto sea una situación generalizada”, dijo la portavoz, quien descartó la posibilidad de que haya una escalada de violencia.



“Vamos a seguir sosteniendo que el derecho a la protesta es uno de los derechos que tienen todos los ciudadanos y las ciudadanas, y, sobre todo, de defender sus intereses”, apuntó.