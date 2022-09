Esperan la primavera: la floricultura va por el repunte

En el mes de la primavera, los floricultores de la Región ya anticipan que habrá un buen volumen y una gran variedad de flores porque la actividad parece retomar ritmo pre pandémico.

Gerardo Rambeau, gerente de la cooperativa de productores de flores y plantas Mercoflor sostuvo que para esta primavera hay muchas expectativas porque se recuperó el volumen de producción que había antes de que irrumpiera el Covid-19.

“Hay una buena cantidad de flores de corte y plantas ornamentales, eso es producto de que se trabaja todo el año para estas fechas”, aseguró el gerente.

En esa línea anticipó que la producción de septiembre, con una amplia gama de variedades, será muy colorida.

“El sector está en permanente investigación y desarrollo, fundamentalmente en materia de genética y de las innovaciones que requieren los floristas”, apuntó Rambeau.

Después de siete ediciones de la “Fiesta de la Flor” que se desarrollaron en los meses de noviembre en la República de los Niños, el sector espera que se reediten esas exposiciones como una oportunidad de mostrar sus producciones y aumentar las ventas. De todas maneras, se indicó que continúan participando de la exposición de flores que se hace cada año en Escobar.

En cuanto a la gran variedad que se verá este mes en los comercios del ramo se anticipó que habrá de todo: fresias, astromelias, gerberas, rosas nacionales, liliums, entre otras.

También se verán girasoles y flores secas, algo que se vende en aumento.

En cuanto a los valores, se indicó que la variedad de flores permite encontrarlas en propuestas accesibles.

“Teniendo en cuenta que todos los insumos están dolarizados, las flores no aumentaron tanto”, indicó Rambeau.

Aunque no haya habido inconvenientes climáticos, ni con el volumen de cosechas, la productora Yuka Yamawaki afirmó que no tiene grandes expectativas de ventas para la próxima primavera.

“Muchos productores se encuentran con que les sobra mercadería, los precios no se pueden subir porque si no no hay ventas”, afirmó.

La floricultora analizó que el sector no es ajeno a los problemas que ocasiona la inflación, pero además se entiende que la situación económica de los consumidores no es la ideal porque tienen otras prioridades.

“No hay muchas expectativas de ventas, pero los nuevos productores siguen con grandes apuestas

Yuka Yamawaki, Productora

Además, si bien aumentaron las fiestas, se reconoció que los arreglos que se hacen de los salones son de estilo minimalistas.

“En la Región tenemos una buena calidad de flores y también una buena cantidad, esperamos que se vendan en fechas claves como son el Día de la Primavera, el de la Secretaria o el de la Madre”, concluyó la productora.

Pese al panorama, Yuka reconoció que los floricultores tienen ganas de seguir apostando a esa rama de la economía y eso se nota fundamentalmente en las nuevas camadas de productores.

“Muchos vemos como surgen establecimientos de hijos que se independizaron, generaciones jóvenes que se arriesgan con producciones, como por ejemplo, las marimonias, flores que antes no se veían”, afirmó.

Panorama en los viveros

Américo Lopes, al frente de un vivero local, sostuvo que aunque muchos floricultores se hayan reconvertido para dedicarse a las verduras, en la próxima primavera va a haber flores y plantas para todos los gustos.

“Hay de todo, astromelias, rosa nacional, san vicente, ahora esperamos que todo lo que mermó la actividad en el invierno se revierta en primavera”, sostuvo Lópes.

“Se llegó al volumen de producción que había antes de la pandemia y esperamos una buena primavera

Gerardo Rambeau, Gerente de Mercoflor

En su diagnóstico remarcó que con el resto de las plantas se trabaja bien, aunque también se sintieron los embates causados por el aumento del dólar, algo que impactó en los costos.

“Las macetas que utilizamos aumentaron el cien por ciento, al igual que las semillas importadas”, señaló para graficar las consecuencias del aumento del dólar.

Sin embargo, quienes quieran embellecer sus jardines también contarán con la opción de conseguir plantas de azaleas o alegrías del hogar por 140 o 150 pesos.

Los precios de las flores llegarán este año con un aumento menor a la inflación

Los helechos están alrededor de mil pesos, listos para colgar, pero si se quiere comprar una strelitzia nicolai -con floración similar a un pájaro blanco - grande habrá que desembolsar hasta 30 mil pesos.

“Uno espera que la gente vuelva a los viveros, aunque la expectativa es menor a otros años, además venimos de un invierno muy crudo y malo con relación a las ventas”, dijo Lopes.

La quintita

Hacer la quinta fue una de las actividades que se multiplicó en tiempos de pandemia, cuando el aislamiento social era obligatorio y sobraba el tiempo libre. Ahora en muchas familias continúa la costumbre de sembrar aquellos productos que son de cosecha sencilla.

Américo Lópes aseguró que hacer una pequeña huerta no es algo costoso.

“Cualquier verdeo, que incluye puerros, cebolla, lechuga, acelga se puede plantar y no sale más de 500 pesos de plantines”, aseguró el viverista.

En relación al precio de los plantines de tomate se indicó que está 60 pesos cada planta y con seis o siete puede llegar a conseguirse una producción que abastecerá a una familia tipo de dos a tres meses.

La huerta propia solo requerirá averiguar cuáles son los productos ideales para la estación y armarse de paciencia hasta que la planta esté en condiciones de pasarse a la tierra. Luego con un buen riego se logrará acceder a productos frescos y sin pesticidas.