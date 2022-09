Para Berni, Sabag Montiel "olvidó lo más importante, cargar el arma"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que Fernando Sabag Montiel "no es un sicario", que cuando cometió el ataque contra Cristina Kirchner "cometió errores emocionales" y que "la vicepresidenta está viva de milagro".

En declaraciones a la prensa, Berni señaló que "el carácter de este personaje indica que no es un sicario. No estamos ante un sicario extranjero narcotraficante al que no le tiembla el pulso a la hora de matar". "Creo que cometió algunos errores emocionales, porque se precipitó en la escena donde iba a llevar adelante sus planes y no atinó a cargar el arma", afirmó.

Según Berni "más allá de que pueda o no tener alguna alteración psicológica", lo que Sabag Montiel quiso hacer implica "un estado fuerte y creo que en ese estado olvidó el paso más importante que es cargar el arma".

Respecto al hecho en sí, dijo que "no tengo ninguna duda de que sucedió", por eso lo tiene "medio desconcertado que todavía es una discusión en la calle si ese intento sucedió o fue ficticio". "No tengo ninguna duda de que la vicepresidenta está viva de milagro", afirmó.