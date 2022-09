Advierten sobre el cuadro de las personas que viven en las calles de La Plata

Hace un mes falleció cerca de la Plaza Dardo Rocha un hombre en situación de calle. El deceso disparó muchos interrogantes porque, si bien se investiga si se trató de un accidente, el hecho de vivir a la intemperie expone a decenas de personas de todas las edades a sufrir problemas de salud y otros peligros. Según se sostiene desde entidades de asistencia a los “sin techo”, más allá de alguna campaña de vacunación, el Estado no realiza controles sanitarios preventivos.

Gisela Marty y Ana Laura Rossi formaron hace tres años “Acciones Positivas La Plata”, un proyecto que cada jueves las lleva a recorrer las calles de la Ciudad para brindar asistencia alimentaria a las personas que viven en la vía pública.

“Salimos con 130 viandas que incluyen algo salado y postre, cada vez nos encontramos con más familias como las que paran en 11 y 49 o en el Hospital San Martín”, contó Gisela,

Cada semana las mujeres solidarias trazan acciones con las que se proponen mejorar en algo la cruda realidad que atraviesan esas personas. Por eso, se vive como una pequeña gratificación haberle festejado a Antonio el cumpleaños en el restaurante de un club o haberle entregado a muchos niños el juguete que les pidieron por el Día de las Infancias.

Conscientes de que en la calle tener una dieta equilibrada es casi imposible, Gisela indicó que fue valioso contar con el asesoramiento de la Fundación Ludovica, perteneciente al Hospital de Niños, para el armado de las viandas.

Además de las comidas, el grupo distribuye elementos de higiene, ropa y calzado.

“Acerca de cuidar la salud de esa gente vemos que el Estado está ausente, por eso tratamos de ayudar en lo que podemos a las familias, incluso a quienes viven en casillas precarias, por ejemplo, asistimos a un nene que sufre distrofia muscular”, dijo Gisela.

Quienes quieran contactar con el grupo pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram “Acciones Positivas La Plata”.

También consideran que es “enfermante” vivir en la calle desde la la Fundación Sumando Voluntades, que cuenta con un parador nocturno para la gente que no tiene a dónde dormir. Allí hay 25 personas y reparten 110 viandas de comida cada mañana, tarde y noche. Las personas sin techo “se deterioran minuto a minuto”, se afirmó desde la entidad con una extensa trayectoria.

“Hay gente que visito todos los días, sufre el frío, el calor, no duerme, no come seguido y eso hace estragos en su salud”, mencionó Nancy Maldonado, al frente de la entidad. La voluntaria recordó el caso de un hombre de 43 años que solía parar en 38, entre 8 y 9: “cuando se dejó ayudar ya estaba gravemente enfermo y murió”.

También mencionó el caso de Aidé, una mujer de 63 años a la que un día encontró descompuesta en la puerta de un edificio de 7 y 59.

En la Fundación son categóricos: “La gente que vive en la calle se muere antes”, se indicó. No obstante dijeron que no se ven campañas médicas para tratar de ayudar. Tampoco, programas de reinserción laboral, ni contención a quienes sufren adicciones y quieren tratarse.

El Municipio informó que tras la muerte de la semana pasada, “se realizó un nuevo relevamiento, actualizando los datos de las personas” en la calle. También, que hay dos paradores para adultos y uno para menores. Y se asiste a 35 personas que se mueven en cercanías de hospitales y la terminal.