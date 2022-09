El inesperado cruce entre Male Pichot y Valeria Mazza: "Es siniestro"

El cruce menos esperado tuvo lugar en las redes sociales. Valeria Mazza pasó por el ciclo de entrevistas de María Laura Santillán, donde hizo polémicas declaraciones sobre la crianza de sus hijos y Malena Pichot no dudó en salir al cruce.

Todo comenzó cuando la modelo aseguró ante las cámaras “yo soy re mama de varón. Es muy difícil hablar de estas cosas sin entrar en esta diferencia de género. No me quiero meter en líos pero como que el varón es muy más simple”.

Frente a ello, la humorista argentina repudió estos dichos en su cuenta oficial de Twitter, donde sus seguidores se sumaron a las críticas hacia la modelo. “Lo siniestro es que diga ‘yo soy mamá de varones’ teniendo una hija, es siniestro que expresen sus preferencias aunque las tengan y es siniestra la idea fosilizada de que un varón solo por ser varón es simple, cuando está claro que no hay nada siempre en un femicida, por ejemplo”, comenzó el descargo.

A su vez, agregó que “me parece una aberración las madres y padres que expresan verbalmente sus preferencias, es el germen de toda la infelicidad de sus hijxs. Disimulen, bestias”.

Las palabras de Valeria Mazza

Durante la extendida entrevista, la modelo y la periodista pasaron por varios temas pero el centro se focalizó en sus hijos y en las posteriores declaraciones que se hicieron virales. La modelo argentina confesó que siempre tuvo deseos de tener un hijo varón: “tuve hijos varones, uno, dos, tres y bueno, fui por mi cuarto hijo, varón o mujer, lo que sea. No era que yo buscaba la nena hasta que viniera”.

Más tarde contó que “hay un costado mío que lo puedo disfrutar con ella que con mis hijos varones no lo puedo hacer. No me quiero meter en líos pero, como estructura, el hombre es mucho más simple que la mujer”. En este sentido, puso un ejemplo para hacerse entender: “mamá de varón es hacer diez preguntas para poder tener una respuesta que sea una frase concreta y listo, los chicos se van. Pero la mujer es ‘bla, bla, me dijo, no me dijo’”.