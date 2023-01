Desesperado pedido por un chico con trastornos

En la zona del Hospital San Martín hay vecinos movilizados por un adolescente que sufre Trastorno General del Desarrollo y por Gabriela, la madre que pide ayuda para contener la difícil crisis que atraviesa el menor. “Hay veces que se quiere meter adentro de los autos, hace poco estaba a los gritos en el balcón, agarrado de los cables, parecía que se quería tirar. En muchas ocasiones, los vecinos llamamos al SAME, tenemos miedo de que pase una tragedia. La madre lo único que pide es que le den una asistencia adecuada, no quiere que lo tengan dopado todo el tiempo”, contó Daniela, vecina de la familia.

En diálogo con este diario, la madre del adolescente consignó que su situación es muy compleja porque es de Santiago del Estero y acá está sola con el adolescente de 13 años.

“Vinimos a la capital federal por su tratamiento. Vivíamos en la casa de su padrino, pero por una situación muy delicada nos tuvimos que ir; el nene está medicado desde los 7 años, hoy por hoy está muy medicado y no está recibiendo mucha respuesta del Hospital de Niños donde lo atiende un psiquiatra. Se hace difícil el día a día porque necesita otra asistencia que no tiene y no recibo respuestas de ningún lado”, contó Gabriela.

Según explicó, en la actualidad el menor sufre crisis muy fuertes por problemas emocionales que la medicación no logra aplacar. “Se necesita más asistencia, estuvo internado 5 meses en el Hospital Elizalde y me consiguieron un subsidio habitacional, pero en agosto debo dejar el lugar y también tengo la preocupación de no saber a dónde vamos a ir a vivir”, afirmó Gabriela y agregó que en el Hospital de Niños le dijeron que “los excede la situación, que es lo básico que le pueden ofrecer y que no tienen muchas alternativas”.

Sin saber a quién recurrir, la mujer dijo que su situación es desesperante porque el adolescente se pone muy violento con ella que es con quien está las 24 horas. “En el Ministerio de Derechos Humanos me consiguieron un acompañante terapéutico para que viniera dos horas todos los días, pero no viene siempre”, dijo y se lamentó por la discontinuidad y desorganización de los tratamientos.

Los vecinos también consignaron que por la falta de asistencia temen que en cualquier día ocurra una tragedia. A raíz de eso se solicitó que quien pueda ayudar se comunique al WhatsApp +54 9 11 3416-7693.