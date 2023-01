Axel Kicillof salió a ponderar la gestión del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, al considerar que trabaja “bien en un contexto muy difícil”, y aseguró que en la actualidad, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “se encuentra proscripta de hecho”, tras la condena de seis años de prisión e inhabilitación que recibió en la sentencia del juicio de la causa Vialidad.

“Creo (Sergio Massa) está laburando bien en un contexto muy difícil, en cuento a lo internacional y nacional. Uno pensaba que terminaba la pandemia y venía la paz. En lugar de la paz vino la guerra. No haría todo igual que Massa, pero no soy yo el ministro de Economía”, señaló Kicillof en una entrevista publicada por el diario La Nación.

El mandatario aseguró que dialoga “a menudo” con el ministro y con muchos miembros del equipo económico, y estimó que en una coalición “es lógico y razonable que se escuchen todos las voces”.

“Fui ministro de Economía y está bien que me pregunten. Pero no quiere decir que tenga que dar el ok para que se tome una medida”, acotó.