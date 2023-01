Multitudinario adiós a Pelé: fueron miles los brasileños que despidieron al “Rey del Fútbol”

Miles de personas desfilaron por el estadio del club Santos desde el inicio del velatorio público a cajón abierto y por 24 horas que se realizó en el campo de juego para despedir los restos del astro del fútbol Edson Arantes do Nascimento, Pelé, fallecido el jueves pasado a los 82 años, víctima de cáncer de colon.

En una silenciosa fila, miles de personas que esperaron por cuatro horas para la apertura de los portones, ingresaron para darle el último adiós a “O Rei”, entre ellos el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, y el titular de Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez.

Los restos de Pelé, cuyo cuerpo pasó por un proceso de embalsamamiento llamado taxopraxia. fueron colocados debajo de una tienda en el centro del campo del Santos, el club donde jugó desde 1956 hasta 1974 ganando dos copas Libertadores y dos Intercontinentales.

“Es una gran tragedia haber perdido al Rey del Fútbol. Como hincha de Santos lo valoro mucho porque se quedó a jugar en nuestro país, en nuestro club, haciendo conocido a Brasil. Si vos ves los videos de la redes sociales, todas las jugadas que se conocen del fútbol las inventó o las hizo antes Pelé”, manifestó Gabriel Monteiro, de 16 años.

Monteiro y sus amigos, oriundos de las barriadas de la ciudad balnearia de Santos, donde se encuentra el principal puerto de América Latina, contaron que sus abuelos jugaban con Pelé en la playa y en los potreros y se reunían con el astro en los bares y panaderías de la zona, después de los entrenamientos.

El féretro de Pelé llegó por la mañana desde el hospital Albert Einstein de San Pablo, a 70 kilómetros de distancia, adonde falleció luego de un mes de internación, y fue llevado hasta el centro del campo de juego por su hijo Edinho, ex arquero que tuvo problemas judiciales por drogas y que es el entrenador del Londrina, del ascenso, y por el futbolista ex mundialista Zé Roberto, ex Santos Palmeiras y Bayern Munich.

El gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas, encabezó la delegación en la que participó Infantino y que dio inicio a los funerales de honor de Pelé. La viuda de Pelé y su tercera esposa, Marcia Aoki, también estaba presente en el inicio del funeral.

Familias de varias ciudades han estado cuatro horas esperando el ingreso de los portones del estadio Urbano Caldeira en el barrio de Vila Belmiro.

“Vinimos desde San Pablo bien temprano, Pelé es como que reinventó el fútbol, creó toda la pasión del fútbol, es el único que ganó tres mundiales, el más grande del mundo”, dijo Alexia Souza, docente que estaba con sus hijos, uno de ellos con la camiseta de la selección brasileña con la 10 de Neymar, otro ídolo surgido en Santos.

El flamante presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asistirá hoy al velatorio: de acuerdo a lo que se comunicó a nivel oficial, Lula se presentará a las 9 (misma hora en la Argentina) poco antes de que finalice el velatorio.

El presidente de la FIFA le pedirá a todos los países que tengan un estadio en homenaje a Pelé

La asunción del nuevo presidente de Brasil, el domingo en el Congreso, en Brasilia, comenzó con un minuto de silencio en memoria de Pelé, la máxima figura del fútbol brasileño.

El velatorio, de 24 horas, se inició en la mañana de ayer en el estadio de Santos, el club brasileño en el que O Rei jugó entre 1956 y 1974, y está previsto que finalice hoy, a las 10.

Al menos sesenta coronas de flores gigantes fueron colocadas en un sector de las tribunas. Los vendedores ambulantes ofrecen camisetas con la clásica 10 canarinha con la frase Pelé Eterno, a un costo de 12 dólares.

En las tribunas, en blanco y negro, los colores del “Peixe”, como se conoce al Santos, banderas gigantes de las hinchas recuerdan al máximo astro. La mayor bandera tiene la gran frase de despedida: “Viva el Rey”.

Los primeros hinchas en rendir tributo al astro, que formaron largas filas desde las horas previas al inicio del funeral, ingresaron por una de las plateas y circularon por los corredores formados por vallas, cerca del féretro ubicado dentro de una carpa en el centro del campo de juego. Detrás, se ubicaron todos los motivos florales.