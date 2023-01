El dólar blue arrancó la semana jugando al pica-pica: subió, rompió otro récord y luego bajó

El dólar blue comenzó la semana jugando al pica-pica, como lo viene haciendo en los últimos días. Este lunes, no bien abrió el mercado cambiario, el paralelo anotó un nuevo récord, por quinta jornada consecutiva. Es que aumentó un peso para venderse en las casas de cambio porteñas a $387, pese a que minutos después bajó y volvió a ubicarse en los $386.

Este nuevo avance, y luego retroceso, de la divisa informal se dio tras acumular un alza de $10 en la semana anterior. Esto provocó que la brecha cambiaria con el dólar oficial mayorista se estire al 108%. Además, el blue se convirtió en la cotización más alta del mercado de cambios, incluso por encima del dólar turista.

Por su parte, la divisa norteamericana avanza 50 centavos este lunes en las pizarras del Banco Nación: se ubica a $92,75 para la venta y $184,75 para la compra.

Los tipos de cambio financieros acompañan la trepada del blue y el Contado con Liquidación cotiza en $373,13, mientras que el Bolsa o MEP lo hace a $357,11. En tanto, el dólar minorista se ofrece a un promedio de $193,70, el ahorro a $317,21 y el turista a $386,12.

Cabe recordar que el pasado viernes, a raíz de las pocas liquidaciones del mercado exportador, el Banco Central se vio obligado a vender U$S 26 millones para atender la demanda en el mercado cambiario. La autoridad monetaria vendió la semana pasada casi U$S 211 millones, por lo cual registró un saldo negativo en enero de U$S 76 millones.

La suba que viene experimentando el dólar blue se debe a varios factores. Uno de ellos es la desconfianza jurídica que impera en el exterior, con el proyecto que impulsa el Gobierno de reformar la Corte. Pero también se ve empujado por la suba de precios, pese a las medidas que tomó el ministro de Economía Sergio Massa, que además quedó envuelto en una polémica por la venta previa de bonos en la antesala del anuncia de recompra de deuda.

La sequía también empuja hacia arriba al paralelo, como así la época de vacaciones, donde la demanda creció.