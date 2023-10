“Las oportunidades llegan y hay que estar preparado”

Si bien la plenitud física no lo ha acompañado en los últimos años de su carrera, el profesionalismo de Ezequiel Muñoz no se puede discutir.

El central, surgido en Boca y con paso por el fútbol europeo, siempre está listo para cuando deba cumplir, algo que demostró con creces el pasado viernes en cancha de Newell´s, donde Estudiantes no tuvo problemas para dejar en el camino a Huracán y meterse así en la semifinal de la Copa Argentina.

Ante esto, el defensor de 33 años, y a quien se le vence su contrato en diciembre, dejó en claro que desde las previa sabía de la importancia del cruce con el Globo.

“Acá el que perdía, quedaba afuera. Sabíamos que era importante para nosotros. Entramos en la historia de Estudiantes, que nunca había llegado a una semifinal de Copa Argentina. Para nosotros era un partido muy importante”, comenzó en diálogo con este matutino.

- ¿Cómo te viste vos en lo personal después de tanto tiempo sin poder jugar?

- Me vi bien. Obviamente es difícil cuando uno juega muy pausado. Pero la verdad es que estoy contento más allá del rendimiento, por la victoria. Porque pudimos clasificar, que era el objetivo de todo el grupo. Y sobre todo después de venir de una racha un poco negativa, ganar de esta manera, ganar bien, un partido de Copa Argentina, que no es nada fácil para ninguno, es un punto a favor. Estamos muy contentos todos.

- ¿Qué tuvieron que trabajar esta semana con mayor profundidad, lo psicológico o lo futbolístico por la racha y los rumores?

- Laburamos como todas las semanas. Más allá de las rachas, que pueden ser positivas o negativas, nosotros somos profesionales y tenemos que laburar de la misma manera siempre, todas las semanas. Sabiendo que tenemos un partido que puede ser el fin de semana o un partido de la semana. Laburamos de la misma manera siempre. Más allá del resultado, el equipo siempre estuvo a disposición del técnico. Y siempre lo seguimos. A veces se dan los resultados y a veces no. Hay que meterle, no queda otra. Así es el fútbol. A veces se gana, a veces se pierde. A veces hay rachas positivas y a veces hay rachas negativas. Y hay que afrontarlas como son.

- Fueron inteligentes y manejaron los tiempos del partido. En el segundo tiempo tuvieron que saber cómo jugar esa parte del partido...

- Sí, ellos más que nada buscaban muchos centros, muchas pelotas por el lateral izquierdo. Conocíamos de antemano el juego de Huracán. Lo vimos y lo analizamos cuando jugó contra Central. Nosotros siempre analizamos los partidos y al rival. Eso nos favorece mucho a la hora de enfrentarlos. Sabíamos que era un equipo duro de enfrentar, con una buena delantera. Pero lo pudimos contener bastante bien y pudimos hacer dos goles, que eso es muy importante.

- ¿En quién te apoyaste en estos meses que no te tocó jugar? ¿Se te cruzó por la cabeza la chance de no jugar más en Estudiantes?

- Uno siempre se tiene que preparar hasta el último día de contrato. Sé que me queda hasta diciembre. Yo me preparé siempre para poder jugar. El entrenador es el que decide. Y el entrenador es el que pone a los que juegan. Siempre hay que entender la decisión del técnico. Siempre con respeto. Yo siempre estuve a disposición, hace bastante estoy a disposición. Las oportunidades a veces llegan y hay que estar preparado para aprovecharlas. Ahora me tocó entrar desde el primer minuto, pero en partido anteriores me ha tocado hacerlo en los ocho o diez minutos finales. El partido con Godoy Cruz, medio tiempo. De a poquito me fue tocando la posibilidad. Hoy me toca titular por primera vez después de tres meses. Contento por eso y por la clasificación.

- ¿Tenían alguna predilección entre Boca o Talleres?

- Pensamos en nosotros. Son dos grandes equipos. Boca sabemos lo que significa. Talleres tiene una actualidad bárbara. Los dos son muy difíciles de enfrentar. Después se analizará ese partido. Ahora hay que analizar el del campeonato.

- Con la recuperación tuya, de Romero, Domínguez suma variantes pensando en una hipotética línea de tres centrales...

- A mí siempre me gustó más la defensa con tres centrales. Después, uno tiene que estar preparado para jugar con línea de cuatro. He jugado en las dos, pero obviamente me gusta y me siento más cómodo con la línea de cinco, en el medio.

