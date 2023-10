Elecciones 2023 en la Provincia de Buenos Aires.- Axel Kicillof en EL DIA: “Milei viene con recetas viejas llenas de naftalina”

Axel Kicillof va por la reelección. Y en una entrevista exclusiva con EL DIA a la que llegó acompañado por el candidato a intendente de Unión por la Patria, Julio Alak, lanzó duras críticas tanto a Javier Milei como a Patricia Bullrich. También apuntó al jefe comunal Julio Garro. A continuación, los aspectos salientes del diálogo con el Gobernador.

Durante la campaña habló del derecho al futuro como un mensaje de esperanza hacia los bonaerenses en medio de una situación social compleja ¿Cree que este mensaje permeó en el electorado?

Estamos ante una elección bastante particular. La aparición de un candidato con características nuevas, que es el caso de Milei, y una elección de tercios a nivel nacional, obviamente marcan un escenario bastante inesperado. Estamos en una situación difícil producto del acuerdo con el FMI y surgieron un montón de hechos inesperados como fueron la sequía, la guerra y la pandemia. A nivel de lo que toca al gobierno de la Provincia y a sus políticas en materia de educación, salud, seguridad, rutas, vialidad, puertos, parques industriales, frigoríficos, no tengo dudas de que se reconoce. En educación se ha hecho una transformación muy fuerte viniendo de una situación también muy compleja por lo que dejaron Macri y Vidal, con las escuelas abandonadas. Arreglamos 6.100 escuelas y eso no pasaba hace muchísimo tiempo. A eso le agrego que inauguramos 201 escuelas. Vidal hablaba de 65 escuelas nuevas en 4 años, nosotros más que triplicamos la cantidad de escuelas nuevas.

Se presenta a la reelección y seguramente tiene cuentas pendientes. La mayoría de los gobernadores dicen que necesitan 8 años para completar la gestión. ¿Qué le quedó por hacer?

Cuatro años que fueron dos, porque si vos tomas la pandemia estuvimos en estado de emergencia durante casi dos años. Por eso cuando digo que hicimos 201 escuelas, es una escuela cada seis días. Fueron 154 centros de atención primaria de la Salud y seis hospitales grandes. Entonces es mucha obra y mucha transformación en salud, en educación, en seguridad, en infraestructura. Estamos haciendo la bajada de la 520 de la Autopista, algo que Julio Alak me pidió especialmente y otra bajada de la autopista hacia Ensenada, Berisso y el Puerto de la Plata. En cada una de las esferas de acción del gobierno tenemos un plan que es a seis años y ese plan lo largamos justamente cuando terminó la pandemia. En una situación compleja a nivel nacional e internacional, no paramos de trabajar. ¿Qué es lo que nos queda pendiente? Se avanzó mucho, pero falta un montón porque la Provincia venía de una enorme postergación.

¿Por qué es tan trascendente para usted que La Plata cambie de signo político?

La Plata necesita recuperar su autoestima. No puede ser que no haya una vereda sana. Requiere de un plan estratégico, que es lo que armó Julio Alak, porque necesitamos que la capital de la Provincia brille. Vas a cualquier provincia argentina y cuando llegás, aterrizás en la capital. El otro día estuve en Tucumán y la ciudad está impecable. Cuando llegamos, la Casa de Gobierno tenía helechos creciendo en las paredes y la verdad es que despreciaron a la capital como tal. Estamos haciendo obras millonarias. Cuando era ministro de Economía conseguimos el financiamiento de 1.700 millones de dólares para hacer las obras contra las inundaciones. Cuando me fui estaba comenzada la obra y cuando me hice cargo del gobierno de la Provincia, no se había terminado. Tenemos un cinturón hortícola que está directamente en un estado de ruina, no tiene los caminos para sacar la producción. Y yo necesito que La Plata se suba a la transformación profunda de la Provincia. Hoy hay obras por todos lados, pero La Plata es como que se quedó abajo del tren.

Criticas a Garro

¿Está dispuesto a discutir sobre el financiamiento de la política?

Lo dije hace mucho tiempo. A una semana de la elección no voy a tratar yo de tirar una bomba de humo y decir ahora hay que discutir cómo se financia todo. Lo que yo digo es qué se decide en esta elección: si queremos más Estado o menos Estado, porque está Milei diciendo que quiere dinamitar todo y Bullrich lo mismo pero con otras palabras. Por eso le digo a Garro, tu boleta dice Bullrich, no vengas ahora con las tijeras, bancá Bullrich, sé leal en algo, bancá Bullrich que es tu candidata. Porque ahora vemos videitos por ahí de que Garro es una cosa y Bullrich es otra. Bullrich es Vidal, Bullrich es Macri, Garro es Macri, es Vidal, el paquete es completo. Garro es boleta completa.

Usted dice que en estas elecciones se juegan los próximos diez años de la Argentina…

O más. Ya lo vimos con Macri, que nos trajo al Fondo Monetario. En la época de Alfonsín, el Fondo en un momento tenía que hacer un desembolso muy grande y como no lo hizo, Argentina fue al default. Eso volvió a pasar en 2001, le pasó a De la Rúa y Cavallo era ministro. Cavallo era de la Fundación Mediterránea y Melconian es de la Fundación Mediterránea. Los economistas de Milei son todos los mismos de esa rosca. Cuando a Milei, que teóricamente es lo nuevo, lo novedoso, anda con camperita de cuero, a los gritos puteando, el Fondo le exige que mande un economista para hablar en serio, que no vaya ni con los perros ni con Fátima Florez, le manda a Roque Fernández. Cuando Menem echó a Melconian trajo a Roque Fernández, el otro es Carlos Rodríguez que es el viceministro de Roque Fernández. Nada nuevo, más casta, imposible. Milei anda a los gritos por el país, pero sus economistas son los economistas de la convertibilidad. Quiere hacer otra convertibilidad que la ha llamado dolarización. Son recetas rancias, podridas, fracasadas, antiguas, viejas.

Pero más allá de eso, existe un voto bronca...

Hay un voto enojo, pero votar con bronca tiene este problema: vos votas enojado, y decís, eh, pongo a este porque es el que parece más divertido en TikTok. Se hace el divertido. Cuando te privatice la salud y tengas un problema para ir al hospital y te cobren el bono...Ya avisó Milei que va a cobrar la escuela. Va a ser una calamidad. Es privatizar, arancelar y cobrar todo lo público. Ojo, muchachos, ojo, muchachas, porque vos votás. Tira cañitas voladoras para decir, soy nuevo, miren cómo grito, miren cómo puteo, miren soy rockero. Minga, viene acompañado de naftalina.