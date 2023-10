“La Copa América será lo último”

Ángel Di María reiteró que se retirará del seleccionado argentino después de la Copa América 2024 en los Estados Unidos y adelantó que en su cabeza está la posibilidad de regresar a Rosario Central.

“Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de seguir estando en la Selección y me gustaría, estoy haciendo todo para poder estar”, comentó el delantero.

“Uno se da cuenta en la gente, mucho más en el exterior. Estamos en Europa y lo primero que te dicen es ‘campeón del mundo’ o te hablan del Mundial. Después de ser campeones la gente te reconoce sólo por el Mundial, no es solamente para el país sino para cualquier persona, cualquier nene”, valoró.

Di María conquistó todo con la Selección, ya que obtuvo el Mundial 2007 de la categoría Sub-20 en Canadá, la medalla olímpica de oro en Beijing 2008, la Copa América 2021 en Brasil, la Finalíssima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Además, Di María marcó cuatro goles en las cinco definiciones.

“En mi cabeza siempre estuvo, como siempre estuvo volver al Benfica, está volver a Central. No me gusta hablar mucho del tema porque después empiezan con que siempre hablo y no termina pasando. El fútbol es así, te va llevando, siempre dije que quería volver cuando me sintiera bien. Estoy en plenitud todavía, tengo contrato hasta 2024 y esa es la opción que está, tengo relación con Gonzalo (Belloso), el presidente de Central”, avisó.

“Me gusta jugar al fútbol. El sueño era un poco más de mi vieja. Yo lo hacía por ser feliz. Llega el día del partido y es lo único que quiero, esa adrenalina. Todo lo que viví valió más que la pena”, completó.