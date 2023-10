Por la falta de insumos médicos, los cardiólogos ya se preguntan si hay margen de seguridad para operar

Desde la Fundación Favaloro, el prestigioso centro médico cardiológico de la Ciudad de Buenos Aires, volvieron a poner en mesa de discusión la preocupación que desde hace varias semanas existe en el sector por el peligro de "desabastecimiento de los insumos", claves para el desarrollo de prácticas médicas complejas y la atención de los pacientes.

Según expusieron, la cardiología es una de las especialidades más afectadas por las restricciones (o cepo) a las importaciones y las variaciones alcistas del dólar. En ese sentido, aseguraron que ya se produjo un "salteo" de escasez entre diferentes insumos y que las entregas son cada vez más acotadas. Con ese cuadro, los stocks se resintieron y están ajustados. Esa amenaza recae sobre todo en áreas demandantes como terapia intensiva y en el suministro de medicamentos a los pacientes.

"¿Tenemos margen de seguridad para operar?", es uno de los interrogantes que comenzaron a emerger en el quirófano de la Favaloro. El jefe del Departamento de Cardiología de la institución, Oscar Mendiz, quien además integra el Consejo de Administración, afirmó que "todos los días te avisan con qué insumos estamos cortos y con cuáles estamos en situación crítica. Se está volviendo una rutina".

Para el profesional la situación es apremiante. "De lo que ayer era crítico, llegás a la clínica y preguntás para saber si seguimos operando con márgenes de seguridad. Por ahora, para tranquilidad de los pacientes. Pero cuando te dicen que en algo 'estamos críticos de stock', quiere decir que si no ingresa en 48 horas... hay que tomar decisiones", subrayó en ese sentido.

"Con lo de estos últimos días, no tengo claro cómo va a impactar en precios y cómo los hospitales se van a poder abastecer de insumos", añadió Mendiz respecto de la suba de los valores tras la disparada que experimentó el dólar en los últimos días, en torno a los 1.000 pesos.

El drama del dólar golpea tanto a la industria nacional de producción de medicamento, en donde denunciaron que nos le aprueban los dólares para pagarle a los proveedores de materia prima de China y Estados Unidos, como a las instituciones de salud en forma directa. Se estima que se elevaron reclamos desde unos 420 establecimientos privados como también desde las distintas asociaciones y cámaras que las representan.

Al respecto, alertaron sobre el impacto en la entrega de "fentanilo y otros medicamentos" con niveles de stocks muy bajos. Un ejemplo del crítico panorama de los insumos médicos son los valores de guantes y jeringas que se incrementaron en un 94% en dos meses y acumulan aumento de 156% en lo que va del año.

El Fleni, especializado en neurocirugía, es otro de los emblemáticos nosocomios con crisis de stock a raíz del escaso ingreso de insumos, de acuerdo con un informe de Clarín. Su director, Claudio Pena, dijo que "en el último tiempo, ha bajado el stock. Estamos con stock de entre uno y dos meses más, y con muchas dificultades para reponer insumos que son de alta rotación: los muy sencillos, como alcohol o algodón, pero tampoco están entregando instrumental quirúrgico, como tijeras y pinza".

"Para los craneótomos (para realizar las craneotomías) no conseguimos las fresas (el cortante), no las entregan", detalló. Apuntó también que el hospital Austral no escapa a este cuadro dramático. “Las sondas de alimentación nos las están cotizando a 10, 15 y 20 veces más que el precio usual. Eso es lo mismo que no tener precio, o que no querer entregarnos”, manifestó.