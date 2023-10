Feroz robo a un jubilado en Arturo Seguí: lo atacaron a culatazos y lo desvalijaron

En la zona de 146 y 409 de Arturo Seguí, en La Plata, los vecinos no salían de la conmoción por el robo a un jubilado de alrededor de 80 años. Según consignaron, se trató de un ataque "feroz".

Desde el vecindario aseguraron que, a eso de las 7 de este martes, al menos tres jóvenes divisaron al hombre en el patio de su casa y sorpresivamente saltaron el cerco y lo atacaron a golpes.

"Le dieron un culatazo, en la cabeza, y le provocaron una herida. Él estaba afuera, en el patio, y lo sorprendieron de la nada", contaron.

Tras abordarlo y reducirlo con violencia, se le metieron en la casa y se llevaron un televisor y otros elementos de valor, aseguraron los frentistas.

"Es un señor de unos 80 años. En su momento fue delegado de la localidad. Es una locura lo que estamos viviendo, no hay seguridad en Arturo Seguí, pusieron una garita que no funciona. Imagínense que después del robo llamamos tres veces a la policía y todavía no vinieron", comentaron hoy a media mañana desde el barrio en medio de un clima de indignación.