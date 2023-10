Polémica declaración de Pollo Cerviño por la denuncia de abuso contra su hijo: “Sé lo que hice”

Alejandro “Pollo” Cerviño lanzó polémicas declaraciones en las últimas horas, respecto a la grave denuncia que pesa sobre él. Su ex pareja, Cinthia García, lo acusó ante la Justicia de “abuso sexual infantil gravemente ultrajante agravado por el vínculo”, contra su hijo de 5 años en ese momento.

Según Juan Pablo Gallego, abogado de García, las pruebas arrojadas en cámara Gesell fueron “abrumadoras”.

Su palabra

En este contexto, Cerviño rompió el silencio y lanzó declaraciones que resonaron fuerte en su entorno. Tras desligarse de la acusación, evitó referirse a las cuestiones legales y aclaró que no hablaría de su ex pareja, quien lo denunció.

“De la causa no hablo, de mi hijo no hablo, respeto lo que acordamos en la Justicia”, comenzó el locutor en A la Tarde. Desde el móvil quisieron saber si había tenido contacto con el menor tras la denuncia o con la madre de éste: “No sé si puedo responder eso, pero hace mucho (no lo veo). De la mamá de mi hijo no hablo. Ya está, respeten mi lugar”.

En cuanto a la salud de su propia madre, Cerviño contó: “Lo vive como lo vive cualquier abuela que pierde a su nieto y su contacto. Alguien que ha dado la vida por su nieto. Y todos lo sabemos muy bien”. “A la gente no le tengo que decir nada. Y a mi hijo no le tengo que decir nada en una cámara. Se lo voy a decir personalmente cuando tenga la oportunidad. Yo te agradezco, entiendo la necesidad periodística pero entendé también el lugar que me toca”, continuó.

“Mi vida está en la Justicia, después tendré tiempo para la tele. Sé que construí la vida en la tele pero mi prioridad es mi hijo y, en segundo plano, mi vida. Y mi carrera tendrá que esperar, se es que hay carrera. Ojalá que todo, cuando se compruebe y avance la situación, pueda recuperar mi vida. No tengo vida, estoy abocado a esto. Tengo un derecho y una obligación con la Justicia”, mencionó Cerviño desde su casa en Bernal.

En el mismo sentido, negó fugarse tras el pedido de detención de los abogados de García: “No estoy notificado. No necesito entregar mi pasaporte. Yo soy de acá, estoy acá y me voy a quedar acá. Y voy a responder donde haya que responder”.

Antes de culminar la entrevista, afirmó: “Siempre estoy en paz. Sé bien lo que hice y, por supuesto, soy inocente”.

Detalles escabrosos

La causa, que avanza en el Juzgado de Garantías nº2 de Quilmes habría “elementos suficientes e indicios vehementes de la comisión del delito de abuso sexual gravemente ultrajante y agravado por el vínculo”.

Cinthia García reveló que “en el 2000 mi hijo tenía 5 años y me contó hechos aberrantes de violencia y abuso que venía sufriendo por parte de su padre. La Justicia protegió al padre durante varios años”.

Ella y su hijo sufrieron violencia: “Los ataques violentos comenzaron cuando empecé a notar comportamientos extraños con el nene. En cuarentena decidimos irnos de nuestro hogar cuando él tenía muchos ataques de abstinencia muy fuertes y ahorcó al nene bajo la ducha”.

“Yo no sabía qué pasaba, me daba cuenta que era algo raro pero no sospechaba. No me podía imaginar, en un momento pensé que era del colegio, aparte yo trabajo muchas horas y él se quedaba en el colegio o con el padre. Después me enteré, por lo que declaró el nene en Cámara Gesell, que él me dopaba a la noche como para que me duerma y poder quedarse con el nene libre. A veces era para poder sacarlo de la casa y llevarlo al hogar de otra persona”, afirmó García.