De la mano de su segundo disco, el exOne Direction Tomlinson vendrá a Vélez en mayo

El cantante británico Louis Tomlinson, quien fuera miembro del popular grupo One Direction, volverá al país en el marco de la gira “Faith in the Future World Tour”, sobre su segundo disco, y se presentará el 18 de mayo en el Estadio de Vélez Sarsfield.

Esta segunda visita de Tomlinson a Argentina tras sus dos recitales en el porteño Movistar Arena de mayo del año pasado, estará centrada en su segunda placa “Faith in the Future”, lanzada en noviembre de 2022.

Asimismo, las localidades para el recital en Vélez tendrán una preventa a partir del jueves y un expendio general desde el lunes 6 a las 12 a través de livepass.com.ar.

Desde sus tiempos en One Direction y como solista (en un camino iniciado con “Walls”), el artista acumuló una impactante lista de 193 premios, entre ellos, 28 Teen Choice Awards, una docena de MTV Europe Awards, siete American Music Awards y BBC Teen Awards, y seis Billboard Music Premios, entre más.