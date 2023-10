Elecciones 2023.- ¿Quién ganó en La Plata? Los datos que manejan Alak y Garro, y cómo se define la elección a intendente

Quién será el intendente de La Plata tras las elecciones 2023 es la gran pregunta que se hacen los platenses. Mientras Julio Alak ayer habló como nuevo jefe comunal y en su búnker se festejó como una victoria el conteo del voto extranjero que lo dio vencedor, Julio Garro salió al cruce y aseguró que ganó la contienda electoral, aunque fue cauto y pidió esperar los resultados del escrutinio definitivo que ayer culminó en el Pasaje Dardo Rocha y que por estas horas se aguarda que revele la Justicia Electoral.

Esta mañana el candidato de Juntos por el Cambio insistió en sus redes sociales con que "según los datos oficiales vamos ganando la elección por 747 votos". Y pidió a los platenses "esperar con calma los resultados definitivos". “Hoy, con el 97,58% de las mesas escrutadas en nuestra ciudad estamos 747 votos arriba”, aseveró Garro, y continuó: “sé que hay muchos que están aguardando los resultados y es sumamente normal en una elección tan ajustada porque hay un proceso, que es el escrutinio definitivo, que tiene un tiempo”. Mientras que terminó diciendo: “Lo más importante es perseguir la verdad, la transparencia, lo que quisieron elegir el domingo 22”.

DATOS OFICIALES.

Según los datos oficiales vamos ganando la elección por 747 votos.

Les pido esperar con calma los resultados definitivos.

Sepan que estamos cuidando y defendiendo los votos de todos los platenses. pic.twitter.com/hQU4fsPv9e — Julio Garro (@JulioGarro) October 31, 2023

En tanto, en el marco del escrutinio definitivo que terminó ayer en el edificio de 50 entre 6 y 7, Juntos por el Cambio La Plata denunció irregularidades en las mesas de extranjeros y pidió la anulación de mesas y la apertura de urnas, apoyándose en lo que dispone la Ley Electoral bonaerense. Según precisaron desde ese espacio en un comunicado, realizó "27 pedidos de nulidad por irregularidades, 13 pedidos de apertura por cambios de tendencia, 4 pedidos de apertura por actas firmadas en disconformidad por padecer irregularidades, y espera la decisión de la Justicia". Lo cierto es que hasta hoy a las 18 se podrá requerir más aperturas ya que pasado ese plazo no habrá chance de reclamos.

Por su parte, ayer Alak se mostró ganador y celebró junto a la militancia de UxP una hipotética victoria en su búnker de 54 entre 10 y 11. Los datos que maneja el alakismo, según pudo saber este diario de forma exclusiva, es que el ex jefe comunal que busca un nuevo mandato, en el escrutinio definitivo de las mesas de nativos, habría sumado 151.279 votos, contra los 156.975 de JxC, por lo que habría una diferencia de 5.696 a favor de Garro. Pero en las de extranjeros, cuyos datos ya son definitivos, el peronismo consiguió 10.946 sobre los 5.997 del garrismo, por lo que alcanza una diferencia de 4.949.

Según las cifras que maneja ese espacio, aún restan por cargarse 40 mesas, en las que Alak sumaría 4.456 sufragios y Garro 2.812, dando 1.644 votos a favor de UxP. De esta forma, de acuerdo a los datos que aseguran tener, el triunfo del alakismo sería por 897 votos, por lo que lo transformaría en el nuevo intendente de La Plata.

“Soy el intendente electo. Mis colaboradores afirman que el escrutinio de nativos y extranjeros nos dan una ventaja cercana a los 800 votos”, afirmaba ayer por la tarde Alak, en diálogo con EL DIA y entre cantos y felicitaciones de dirigentes y militantes que, antes del búnker, acudieron a apoyarlo al Pasaje Dardo Rocha y a la sede del Hipódromo, donde se realizó el recuento de extranjeros. Con un discurso improvisado en la vereda, el actual ministro agradeció el acompañamiento a la militancia y expresó: “Nunca tuvimos la menor duda de que los vecinos de La Plata nos habían expresado su respaldo para gobernar la Ciudad”.

Claro está que la última palabra la tendrá la Justicia Electoral, que mantiene en vilo a la Ciudad ya que se espera que en las próximas horas dé a conocer el resultado del escrutinio definitivo de los nativos. De todas formas, no se descarta que el eventual perdedor de la elección haga una presentación judicial para que se revea el conteo.

Cómo se define la elección a intendente de La Plata

Una fuente de la Justicia Electoral, a cargo de Ramos Padilla, en diálogo con EL DIA dio detalles de cómo es la definición de la elección a intendente en La Plata. Explicó que hasta el momento, las cargas del escrutinio definitivo de mesas de votantes nativos, a cargo del Juzgado Federal N°1, "no están finalizadas" debido a que aún restan mesas por escrutar.

Por otra parte, los apoderados de los partidos que solicitaron apertura de urnas tienen hasta este martes a las 18 para ratificar esos pedidos, por lo que no se pueden cerrar los resultados. A partir de eso, "la Junta Electoral Nacional por la Provincia, que se conforma en el marco de las elecciones, decide si hace lugar o no a la apertura de urnas solicitadas", sostuvo la fuente.

Además se aclaró que todo este proceso se da en el marcado de las reglas impuestas por parte de la Junta Electoral Nacional para el desarrollo del escrutinio, en su Acta N° 19 del 27 de octubre pasado, oportunamente notificada a todas las agrupaciones políticas participantes en la elección.

Lo cierto es que este Juzgado y la Junta constituida para este acto no han informado un nuevo ganador. "Se cargó el 97,64% pero restan aproximadamente 40 actas de las cuales 20 están observadas", se indicó. Es por eso que hasta que no se termine de definir la situación de cada uno de los telegramas no se podrán dar a conocer los resultados.