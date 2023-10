Largas colas en la Anses por el bono y el préstamo

Por segundo día consecutivo las oficinas de la Anses en La Plata amanecieron con largas colas de personas interesadas en consultar por el refuerzo de ingreso para trabajadores informales y cómo es el acceso al crédito para jubilados y trabajadores en relación de dependencia.

Según informó la Jefa Regional de Anses, Paula Lambertini, se “tramita la inscripción de la gente de modo presencial para el refuerzo del ingreso para trabajadores informales”.

“Hubo fila, pero fue muy ordenado porque el trámite es muy simple y tarda tres minutos”, agregó la funcionaria.

En ese sentido, aseguró: “También estamos gestionando los créditos para jubilados y pensionados de hasta 400 mil con tasa del 29 por ciento. Y validando los créditos de trabajadores en relación de dependencia que perciban un salario de hasta 700 mil pesos. Estos créditos son de hasta 400 mil con tasa del 50 por ciento”.

En la jornada de ayer la fila se hizo en dirección hacia 58 y daba la vuelta por esta calle en dirección a 10. El lunes, la gente hizo una extensa cola en la calle 9 pero hacia 59. En ambos casos las filas llegó a superar ampliamente los 100 metros durante las primeras horas de la mañana.

BONO y préstamo

Para acceder al bono de 94.000 pesos de Anses los interesados deben cumplir distintos requisitos: tener entre 18 a 64 años (al 30 de septiembre de este año).; contar con al menos 2 años de residencia permanente en la Argentina; no contar con ingresos registrados, es decir, no tener trabajo formal ni ser monotributista, autónomo o trabajadora o trabajador de casas particulares; no contar con ningún tipo de asistencia económica del Estado, es decir, no ser titular de la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Progresar o Prestación por Desempleo ni de programas sociales como Potenciar Trabajo, entre otros; no ser jubilada, jubilado, pensionada o pensionado; no contar con cobertura de salud; no tener registrados a su nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad (no aplica a motocicletas).

También se incluye entre los requisitos no tener registrados a tu nombre inmuebles, aeronaves o embarcaciones; no tener consumos con tarjeta de débito y/o billeteras virtuales iguales o mayores a 90.000 pesos en los meses de junio y julio 2023; no tener consumos acumulados con tarjeta de crédito iguales o mayores a 120.000 pesos (sumados entre junio y julio 2023); y no tener acreditaciones iguales o mayores a $90.000 en cuentas bancarias o billeteras virtuales en los meses de junio y julio 2023.

Es preciso tener una cuenta bancaria y sólo se podrá recibir el refuerzo en una CBU válida. No se puede ingresar cuentas de billeteras virtuales o CVU. El bono anunciado de Anses es un refuerzo de 47.000 pesos por mes a cobrar en octubre y noviembre, que se va a depositar en la cuenta bancaria del solicitante.

Con respecto a los préstamos de Anses están destinados a consumos con tarjeta de crédito y cuenta con un interés bonificado de 50 por ciento, a devolver en 24, 36 o 48 cuotas, y con tres meses de gracia para el pago de la primera cuota, informó el organismo.

Cabe indicar que las personas interesadas en acceder a este préstamo también pueden ingresar a la web del organismo (www.anses.gob.ar) o la aplicación mi ANSES y solicitar el crédito con CUIL y clave de la seguridad social, eligiendo la opción “Créditos trabajadores en relación de dependencia”.