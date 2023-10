Escándalo en la Legislatura: filtran más legajos de los dueños de las tarjetas que tenía "Chocolate" y revelan a qué partidos pertenecen

El escándalo de las tarjetas de débito de la Legislatura bonaerense que estalló en La Plata no se toma descanso, pese a que la causa fue considerada "nula" y luego ese fallo fue apelado. Ahora se filtraron documentos de suma importancia ya que tras conocerse los nombres de los dueños de los "plásticos" con los que fue detenido -y luego liberado- Jorge “Chocolate” Rigau en el cajero automático de 7 y 54, con una bolsa con más de un millón de pesos, ahora revelaron más legajos de esos supuestos empleados del Estado.

La fiscal platense Betina Lacki los había pedido y cuando los tuvo en su poder los sumó al expediente, por lo que allí se comprobaría que la gran mayoría de las personas están vinculadas al bloque del Frente de Todos.

Según un informe del sitio Infobae, en los documentos figura que las denominaciones van cambiando de acuerdo a las fechas de ingreso: PJ, Frente para la Victoria y Frente Renovador. Mientras que destaca que lo que llama la atención de los registros a los que accedió es que algunos de los implicados también integraron o integran el bloque de Cambiemos.

Aseguran que los legajos fueron pedidos por la fiscal apenas estalló el escándalo y contienen datos personales como el mail, número de teléfono y hasta una foto. Además, hay una foja de servicios con la fecha de ingreso y cada una de las novedades administrativas.

Por ejemplo, en el listado se destacan Maximiliano, Cristian y Gerardo Rigau. Sobre ellos la Justicia sospecha que son familiares directos de “Chocolate”, aunque fuentes judiciales aseguran que cuando se anuló la causa la fiscal todavía no había podido comprobar ese dato.

Según consta en los documentos que se filtraron, Gerardo Rigau ingresó a la Legislatura en 2004 para el bloque del Frente para la Victoria, y a partir de 2016 figura dentro del bloque del Frente Renovador. Además llama la atención que en su declaración jurada figura que también trabaja como empleado en un comercio desde 2012.

Cristian Rigau, por su parte, figura como que fue nombrado en enero de 2014 e inscripto como empleado de la Vicepresidencia 1. Pero lo cierto es que al poco tiempo fue anotado en el bloque del Frente para la Victoria.

En cuanto a Diego Köster es uno de los 16 empleados que llegaron a declarar ante la fiscal Lacki. Declaró en la Justicia que “le di la tarjeta para que me hiciera un retiro, cada dos por tres le daba la tarjeta, era más cómodo, de todos modos él me devolvía la tarjeta y el ticket con la plata”. Luego ante los medios que lo fueron a buscar a su casa sostuvo que “no podía ir a cobrar porque no le funcionaba la camioneta”. Según el legajo filtrado, el número 25.456, ingresó a la Legislatura en enero de 2017 para el bloque de Cambiemos, pero desde 2020 figura inscripto como “bloque político”, una categoría amplia donde puede aparecer desde un secretario de bloque hasta un simple asesor. Köster le dijo a la fiscal platense que trabajaba en la Legislatura de lunes a viernes de 8 a 13 horas y que cobraba entre 560 y 570 mil pesos por sus servicios.

En la nota de Infobae se destaca que la gran mayoría de los empleados involucrados, siempre de acuerdo a sus legajos, tienen varios años de antigüedad en la Legislatura e ingresaron antes de 2019, cuando la Cámara de Diputados quedó en manos de Federico Otermín, el delfín de Martín Insaurralde que se candidatea para la intendencia de Lomas de Zamora.

Además, al momento de declarar ante la Justicia, casi todos los empleados aseguraron que lo conocían a Rigau y que le entregaban de manera voluntaria la tarjeta, algo que sorprendió a los investigadores. También revelaron que ya habían sido interrogados por una abogada de la Legislatura, en el marco de un sumario interno abierto apenas estalló el escándalo.

"El único que se corrió del libreto fue Ezequiel Tocci, quien aseguró que entregó su tarjeta en la Cámara porque le habían asegurado que su contrato no había prosperado. Sin embargo, su legajo demuestra que ingresó en 2016, durante el gobierno de Cambiemos", sostiene el sitio web. Además agrega que entre los legajos de las 48 personas que le entregaron sus tarjetas a Rigau hay varios empleados que fueron cambiando de bloque político con el paso de los años, como es el caso de Raúl Foloni, que ingresó en 2004 para el bloque del PJ y terminó en Cambiemos, y el de Rubén Mendivil, que pasó por el PJ, el Frente para la Victoria y terminó en Cambiemos.

Por otro lado, llama la atención que en al menos tres de los legajos en poder de la Justicia aparece mencionado Adrián Urreli, que es vicepresidente de la Legislatura por el bloque de Juntos por el Cambio. Su nombre figura en los legajos de Lilia Malmaceda, Ramiro Pascual y Ramón Sosa, tres empleados que ingresaron para el bloque del PJ. Aunque según se publicó se trataría de un "error administrativo" porque las fechas no se corresponden con el mandato de Urreli, que ingresó a la Legislatura recién en 2017. “En 2021 se sacó la nominatividad de las vicepresidencias y eso debe haber generado un error en los papeles”, explicaron cerca de Urreli.

Las primeras filtraciones

Tal como ya se había informado días atrás en este diario, se habían empezado a revelar algunas de las identidades de estos empleados cuyas tarjetas les fueron secuestradas a “Chocolate”. Juan Martín Méndez fue uno de los casos. Aparece, de acuerdo a la documentación existente en la causa, contratado desde 2016 a pedido del Frente Renovador. Pero luego, esa relación laboral continuó a través de Cambiemos.

Otro de los casos revelados tiene que ver con Ernesto Crivaro que según los registros surge que está designado desde 2006. Primero a pedido del PJ, luego de Cambiemos.

En una situación parecida aparece Marcelo Foloni, cuya relación laboral con la Cámara baja provincial data de 2004. Figura como vinculado al Frente para la Victoria y luego para Cambiemos.

Daniel Mederos es otro de los empleados cuya tarjeta de débito estaba en poder de “Chocolate”. En los registros aparece designado desde 2004 y con la misma operatoria: primero vinculado al FpV y luego a Cambiemos.

Paula Valdata es otra de las agentes que ingresó a instancias del Frente Renovador. En tanto, Cecilia Raimondo surge ligada al Paufe desde el año 2004.