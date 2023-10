“The Eras Tour”: el huracán Taylor Swift llega a la pantalla grande

Llegó el día: este fin de semana, entre jueves y domingo, “The Eras Tour”, documental sobre la gira mundial de Taylor Swift, llegará a los cines locales, una buena antesala a su visita a Argentina y una película que ya marca records de taquilla a pesar de no haberse estrenado.

El concierto histórico y récord de Taylor Swift viene siendo un fenómeno, sobre todo durante su primera etapa de su gira por Estados Unidos , donde se llegó a decir que modificaba las economías de las ciudades que pisaba sustancialmente. El tour record la traerá a Argentina en noviembre, y la artista tiene tanta tracción en la audiencia que su visita incluso desató una guerra con fans chilenos (no se presentará en Chile, y muchos del vecino país compraron entradas para los shows en River) y hasta se metió en la campaña, con Horacio Rodríguez Larreta declarándose ”swiftie” en Tik Tok. Y la locura del Eras Tour, de hecho, es así en todo el planeta: para el show en Madrid, por ejemplo, se agotaron 65 mil localidades en media hora.

El largometraje está dirigido por Sam Wrench, quien ya ha trabajado con músicos de la talla de Billie Eilish y Lizzo. Aunque no se ha revelado su duración, se espera que sea extensa, dado el repertorio de la gira que permitió ver más de tres horas de espectáculo. El documental traerá a la pantalla esa gira que enloquece al mundo: un compendio de imágenes de su show en vivo, salpicadas con momentos de backstage. Un evento cinematográfico que servirá de “precalentamiento” a los argentinos, y que llevará la experiencia Swift a los países donde ella no llegará.

PELÍCULA RECORD

La película del concierto de Swift se estrena en los cines el viernes 13 de octubre, coincidiendo con el número de la suerte de la estrella del pop, aunque en Argentina se verá desde el jueves. Se proyectará en 8.500 cines en 100 países.

Y como su gira, la película ya es record: el anuncio de su estreno en EE UU marcó un hito en términos de recaudación, ya que solo el primer día se alcanzaron unas ventas de 26 millones de dólares, rompiendo el “récord” que la compañía la distribuidora AMC había registrado en una sola jornada con un único título, el de “Spider-Man: No Way Home” (2021). Y, a días de que la película llegue a la pantalla grande, ha superado los 100 millones de dólares en todo el mundo en ventas anticipadas de entradas, según su distribuidor oficial AMC Theatres.

Así, el documental se prepara para conseguir uno de los mejores esrenos del año: expertos de la industria creen que “Eras Tour” podría superar los 100 millones de dólares sólo en Estados Unidos (la cifra actual de ventas anticipadas de entradas incluye la taquilla internacional) durante el fin de semana de estreno, lo que sería un negocio sin precedentes para una película de concierto.

De hecho, solo cinco películas en 2023 han generado al menos 100 millones en su debut estadounidense: “Barbie” (162 millones), “The Super Mario Bros. Movie” (146 millones), “Spider-Man: Across the Spider-Verse” (120 millones), “Guardians of the Galaxy Vol. 3” (118 millones) y “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (106 millones).

UN NUEVO AMOR

La película aterrizará mientras Taylor encontró un nuevo amor: la NFL, la liga de fútbol americano de Estados Unidos, también disfruta del efecto ”Swift”, gracias a que Taylor está saliendo con el jugador Travis Kelce.

Ninguno de los dos ha hablado mucho sobre su relación y Kelce no entró en detalles el viernes cuando charló con los medios por primera vez en semanas. Pero dado que Swift ha aparecido dos veces en una suite para ver jugar a Kelce, incluso junto a su madre Donna Kelce, es fácil ver por qué ha habido un enfoque tan intenso en el dúo.

La NFL y sus socios de transmisión están ansiosos por aprovechar este momento de la cultura pop. Cuando se le preguntó si Kelce estaba sorprendido por el repentino interés en él y su relación con Swift, respondió: “Es mundial, hombre, mundial. Seguramente se ha magnificado”.

