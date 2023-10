Noelia Miranda y Mariel Olguín: “Queremos contar a través de las canciones”

Noelia Miranda y Mariel Olguín se conocían a través de las redes. Un día, Miranda vino a La Plata, y conoció a Olguín. Empezaron a tomar mates juntas y comprendieron, más importante, que “coincidíamos mucho en los gustos poéticos y musicales. Nos encantan las poesías que contienen historias, que dicen de una manera sensible y metafórica cosas que son humanas, que hablan del amor, que hablan de historias personales, de paisajes en relación al hombre”. Así se fue forjando el dúo que lanzó recientemente “Dicho y hecho”, un disco de siete canciones para dos voces, guitarra y bombo.

“La idea del dúo era continuar indagando el repertorio folclórico. Lo que queríamos contar a través de esas canciones”, comenta Olguín, en diálogo con EL DIA. Para eso, claro, tenían que ser cuidadosas en la elección del repertorio. “Ya tenemos un montón de canciones”, comenta Olguín, pero “no todas debían ir al disco, hay muchas canciones que tienen mucho más que ver con la dinámica de un vivo, nosotras hemos cantado mucho en peñas y ahí la dinámica se relaciona con lo que los bailarines quieren escuchar. Pero en el disco no es lo mismo, en el disco la idea es escuchar”.

- Hay en el disco temas del Cuchi y también de Aguirre, y uno tuyo, Mariel. ¿Cuán importante es renovar el cancionero del folclore, que siga fluyendo?

- Renovar el cancionero folclórico es uno de los problemas que atraviesa la historia de la música popular argentina. Pero en general, a veces se le pone un valor extra, a mi parecer, a la edad de las canciones. ¿Cómo valoramos los temas? Si las valoramos solo por ser nuevas, dejamos de lado otros criterios que son importantes. Hay muchas cosas viejas, y algunas que incluso son de siglos, y que sin embargo son obras importantes, que cada tanto uno tiene que abordar, porque justamente contienen un valor que va mucho más allá de la edad que tiene la obra. En el repertorio folclórico popular lo que suele suceder es que, como muchas de las músicas están atravesadas por las letras, tal vez la poesía a veces queda un poco descontextualizada con la realidad actual. Y tal vez eso sea un motivo para decir, bueno, esta canción tal vez ya no es tan vigente. El folclore tuvo esas etapas donde por ahí la música era más de protesta, o era más paisajística, hablaba solamente del paisaje, de la montaña, del río, o era más emotiva, incluso más romántica, más nostalgiosa, del paisano que se iba y extrañaba su pago. Y hubo épocas donde era más filosófica. Tal vez ese es el reclamo al buscar nuevas canciones. En nuestro caso pensamos que lo importante es rescatar las canciones o tomar las canciones donde las temáticas nos parecen interesantes pero también van acompañadas de un valor musical, por su melodía, por su armonía, por la posibilidad de arreglarla y darle una mirada nueva. Y por eso es que nosotras nos tomamos la licencia de ir desde Cuchi hasta una canción propia, o a otros autores actuales. Rescatamos la obra porque creemos que tiene un valor poético y un valor musical que nos representa y que necesitamos cantar.

- ¿Y qué lugar creen que están teniendo las voces femeninas en esa renovación?

- Me parece que el rol de las mujeres en esta época se define por la toma de decisiones, básicamente. Antes, con una mirada que no estaba todavía trazada por el feminismo y por la igualdad de derechos, las mujeres ocupaban el rol de cantante o de invitada, pero no de arregladora, no de compositora, no de la dirección. Hoy por hoy nos hemos apropiado de esos espacios también. Entonces aparece la autora, el nombre de la mujer en la dirección, en los arreglos, como hacemos nosotras. Nosotras, por ejemplo, nos manejamos solas, decidimos todos solas, qué canción vamos a cantar, cómo la vamos a arreglar, dónde la vamos a grabar. Por el momento, eso no quiere decir que uno vaya a excluir la figura masculina, porque a veces puede pasar que uno se sirva de otras personas para hacer las producciones. Pero tenemos clarísimo que por el momento nos alcanza con nosotras dos, y llegado el momento no vamos a elegir por género tampoco. Creemos firmemente en la igualdad de derechos y esa igualdad hace que los hombres no sean excluyentes, sino que sean una parte igual que nosotras, con los mismos derechos, con el mismo poder y con las mismas decisiones. Así que me parece que va un poquito por ahí esto de las voces femeninas, va mucho más allá de la voz literalmente, como era antes, que solamente la mujer era la voz, nosotras lo abordamos desde los instrumentos, desde los arreglos, desde la dirección y de todas las decisiones.

- Son ustedes dos, en el disco suenan el bombo, la guitarra y sus voces. Hoy hay mucho folclore muy instrumentado, medio de estadios, y me pareció que su propuesta apostaba por algo diferente, algo íntimo, más fogonero, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué, en todo caso?

- Nosotras sí teníamos la intención de que esta primera producción sea lo más despojada de cosas externas, queríamos mostrarnos tal cual somos. Incluso el dúo tiene nuestro propio nombre, no tiene un nombre de fantasía: somos nosotras, sonamos nosotras. Nuestras dos voces, nuestros dos instrumentos. Y sí, queríamos que suene de esa manera íntimo, tal vez más fogonero. Y despojado de otros recursos que hoy por hoy son fáciles de obtener, invitados, instrumentos, no sé. La verdad, era lo que queríamos hacer: para nosotras es súper importante que como dúo suene completo, que no se necesite agregarle más cosas para decir “este dúo suena así”. Pensábamos que nuestra potencia estaba puesta ahí: todas nuestras ideas, todas nuestras intenciones estaban puestas en esas dos voces, esos dos instrumentos. El día de mañana, no sé, tal vez surja alguna actuación, alguna grabación donde haya otras personas aportando algo diferente. Pero por hoy queríamos mostrarnos, por lo menos en el disco con el que nace este dúo, así tal cual, como cuando uno nace, como cuando los pibes vienen al mundo nacen así, desnuditos, sin nada. Y nosotras también venimos a este mundo como dúo de la manera lo más íntima posible.