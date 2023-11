Justificados reclamos por la escasa vigencia efectiva que tiene la “ley de talles”

Una reciente encuesta realizada en nuestro país por una organización no gubernamental, que fue una de las entidades que impulsó en el Congreso el proyecto de la “ley de talles”, determinó que el 66 por ciento de las personas tiene problemas para encontrar ropa a su medida, mientras que el resto afirmó que “a veces” se les presenta el mismo problema, según se reflejó en una nota publicada en este diario.

El sondeo confirmó así que el objetivo que se propuso esa norma sancionada en 2019, pero impulsada en la primera década de este siglo –cuyas cláusulas obligan a los comerciantes a contar con medidas acordes a todas las necesidades en las prendas que ofrecen- se ha cumplido sólo muy parcialmente y es evidente que aún falta recorrer mucho camino para que logre alcanzar vigencia efectiva en la Provincia.

Una especialista platense consideró que la falta de una tabla de talles que contemple todos los cuerpos se explica por diferentes factores pero el “principal es la gordofobia, el no aceptar que existen cuerpos diversos y ver al gordo como tóxico, como si ser gordo fuera señal de dejadez o de que solo le importa comer y por eso se lo castiga, se lo discrimina y hasta se lo ridiculiza. Cuando el tema en cuestión es muy diverso”.

Otro de los testimonios aludió al hecho de que existe un acostumbramiento a encontrar ropa apropiada solo en determinados negocios ya que “sabemos de antemano que hay ciertos lugares a los que no tenemos que ir y no vamos. Eso está mal, porque no podemos naturalizar que en tal local de tal calle no vamos a encontrar nada para nosotras”.

“El sentimiento más recurrente entre las personas con dificultades para encontrar talles es de tristeza, porque el cuerpo no encaja en la ropa deseada y el 51 por ciento lleva a cuestionar su cuerpo, lo que se traduce en gente insatisfecha con su imagen”, había alertado el año pasado AnyBody Argentina, que es la Ong que ahora impulsó la estadística arriba mencionada.

A grandes rasgos, puede decirse que lo que ocurre con la ley de talles se asemeja a la situación que plantean muchas otras cuestiones de naturaleza social, que fueron legisladas y que, sin embargo, se cumplen sólo muy relativamente, por no decir que se han convertido en letra muerta.

Tanto en la órbita nacional como en la bonaerense, la falta de seguimiento de la efectividad en su aplicación de las leyes deja a la vista, entonces, no sólo un incumplimiento generalizado de las normas, sino, también, un desinterés del Estado en que sean acatadas.

Lo concreto es que numerosos jóvenes y adolescentes enfrentan serios problemas para conseguir ropa, por no disponer los negocios de medidas adecuadas para ellos. Es evidente, entonces, que las buenas intenciones de la ley siguen sin verse plasmadas en la realidad. Y en este último caso, correspondería recordar que la norma reglamentaria determinó que los municipios serían los encargados de controlar e imponer las sanciones previstas.

Lo que está comprobado es que la llamada “tiranía de los talles” provoca, sobre todo en un amplio universo de jóvenes y adolescentes, trastornos de diverso tipo, desde psicológicos hasta físicos. No se puede pretender -como ocurre en la práctica- que las chicas amolden su cuerpo a la oferta de indumentaria. Es obvio que debe ser exactamente al revés. Y esta ley busca, en ese sentido, poner las cosas en su lugar.

Lamentablemente, el objetivo no se ha logrado. Pero nunca es tarde. Lo que hace falta es una genuina preocupación para que la norma no caiga en desuso y, a su vez, una adecuada responsabilidad desde los organismos del Estado con incumbencia en este problema.