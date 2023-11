Uruguay dejó sin invicto por Eliminatorias a la Selección

Y una noche volvió a perder Argentina por Eliminatorias Sudamericanas. Después de seis años y 25 partidos, cayó ante Uruguay 2-0 en la Bombonera, en uno de los peores partidos del ciclo Scaloni. De todos modos sigue como líder en su camino hacia el Mundial de 2026, pero recibió un llamado de atención.

La última vez que la Selección había caído en este torneo había sido en 2017 contra Bolivia, en su ruta hacia Rusia 2018. Desde entonces todos habían sido triunfos y empates. Ni siquiera pudo mantener la valla invicta Emiliano Martínez, que dejó sus 752 minutos sin goles en contra.

Igual Argentina sigue en lo más alto y el martes tendrá revancha en su visita al Maracaná. Enfrente estará un golpeado Brasil, que además de no tener técnico anoche cayó en Colombia luego de estar arriba en el marcador. Y tiene la espina de la final de la Copa América perdida en 2021.

En el primer tiempo la Selección no lució como en otros partidos. No funcionaron sus internos Enzo Fernández ni Alexis Mac Allister y todo dependió de alguna genialidad de Leo Messi, como en otro años. Demasiado poco para el campeón del mundo, que de todos modos tuvo alguna que otra oportunidad de gol, en el arranque con un cabezazo de Otamendi al centro del área, un tiro libre del capitán y una volea de Enzo que no fue. Todas ellas fueron mediante la pelota parada de Rodrigo De Paul.

Pero lo concreto es que la Selección no encontró los caminos y se topó con un rival que jugó a “muerte” cada pelota, disputó cada cuerpo a cuerpo, esperó agazapado atrás y lanzó rápidas contras que siempre dejaron mano a mano a los centrales con Darwin Núñez, que erró un claro gol a los 10 minutos: definió demasiado abierto al palo derecho de Dibu Martínez.

Ronald Araújo, Pellistri y compañía coparon el medio y desde allí Uruguay empezó a ganar la pulseada. No pudo sacarle la pelota por completo, pero en el rigor físico fue más y mejor. Incluso mostró credenciales cuando a los 19 minutos se picó con un show de empujones tras una discusión de Cuti Romero con Ugarte.

Parejo hasta en situaciones falladas, porque lo que erró Argentina también lo erró Nicolás De la Cruz adentro del área. Pero el que no falló y por eso la Celeste se fue al descanso arriba fue Ronald Araújo, que apareció por la derecha (fallaron Nico González y Tagliafico) y conectó tras un centro de Viña, que peleando la ganó la posición a Nahuel Molina. Gol -el primero con la camiseta de su país- con poco de merecimiento pero nada que sorprenda. Y fin del invicto de 752 minutos de Dibu luego del Mundial. Desafío para la Scaloneta por delante.

En el complemento Scaloni apostó por los ingresos de Lautaro Martínez y de inmediato Ángel Di María. Pero lejos de mejorar al equipo, siguió igual de apagado y con una sorpresiva falta de intensidad para generar juego asociado. No tuvo profundidad ni sorpresa el equipo, que hasta perdió la pelota por primera vez en años, o al menos desde que el DT es el de Pujato. Fue una sombra Argentina, que ni siquiera tuvo el aliento de sus hinchas. La Bombonera fue un claro ejemplo de un partido que nada de nada tuvo de los conocidos del vigente campeón del mundo.

Sólo por el respeto y la cautela de Uruguay el partido no aumentó la desventaja para los nuestros. Es que la Celeste prefirió esperar y hacerse fuerte atrás y buscar alguna contra que nunca pudo encontrar por suerte para los dueños de casa.

La visita, con jugadores que están afianzados en los mejores clubes de las principales ligas, le cerró todos los caminos a la Selección, que conforme pasaron los minutos se fue apagando y con una llamativa falta de rebeldía, algo que nunca había pasado. Di María, con dos o tres corridas por la derecha fue el único que rompió el molde y buscó llegar hasta Sergio Rochet.

Lionel Messi no tuvo socio para el juego corto. Por eso para jugar los últimos minutos el DT mandó al campo a Giovani Lo Celso y Marcos Acuña. Cambios desesperados y raros teniendo en cuenta que quedó Paulo Dybala en el banco para buscar romper por adentro o las bandas a una defensa que fue muy sólida y ganando confianza.

En los últimos 10 minutos la Selección apretó los dientes y adelantó a casi todos sus jugadores. Fue a todo o nada y fue lo último. Porque Darwin Núñez recibió con medio campo para correr, enfrentar a Dibu y definir por arriba. El 2-0 en el minuto 43 fue el capítulo final de un partido para el olvido. O no, mejor dicho para tener presente. Un golpe de realidad, un baño de humildad y barrer el vestuario para recuperar lo mejor que tuvo este plantel, que hace un año atrás levantó la copa del mundo en Qatar 2022. PEro anoche jugó mal, no estuvo cómodo y mostró niveles individuales muy por debajo de sus posibilidades. Derrota para barajar y dar de nuevo en las Eliminatorias.

Fue una noche negativa para la Selección en la Bombonera: hubo mala energía

Ronald Araújo fue el factor determinante. Él, Valverde y Pellistri manejaron el partido