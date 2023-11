“Hay que cambiar de página, corregir y mirar lo que viene”

Lionel Scaloni reconoció la derrota sufrida de local frente a Uruguay, rival al que le adjudicó argumentos suficientes como para legitimar el resultado. “No nos gusta perder y menos de local, pero hay que cambiar página, corregir y mirar el partido que viene”.

El entrenador de la Selección nacional, en conferencia de prensa, explicó que se trató de “un partido en el que nunca estuvimos cómodos, no encontramos los caminos y nos ganaron bien. En el segundo tiempo tratamos de corregir las cosas, pero no lo pudimos hacer. No era nuestro día”.

Cuando se le pidió una evaluación de lo ocurrido, Scaloni manifestó que “en caliente, creo que ellos fueron mejores. Es la realidad. Y no estuvimos en el partido. Después, con más tiempo, lo analizaremos mejor, pero el rival juega y hay que felicitarlo”.

Sobre la postura del rival, el entrenador del conjunto albiceleste dijo que “Uruguay hizo lo que habíamos visto, pero no estuvimos finos. La mayoría de los ataques de ellos fueron de contragolpe, tras pérdidas nuestras. Y cuando no estas fino pasan estas cosas”.

En otro momento de su contacto con el periodismo, Scaloni trató de resumir en estos términos: “Fue mérito del rival, y no tener una buena noche. Eso hizo que se complique. Ahora es momento de levantarse. Somos conscientes que esto es fútbol y se puede perder. Estamos tristes porque de local se le quiere dar alegría a la gente. Estamos acostumbrados a otra cosa, pero es así”.

Antes, quien habló en conferencia de prensa fue Marcelo Bielsa, el técnico del seleccionado uruguayo que en forma medida justificó el resultado, al que consideró “legítimo”.

“Defendimos mucho y a partir de la recuperación generamos situaciones como para convertir, y en este tipo de partidos tan disputados, el trámite se vuelve accesible para el equipo que saca ventaja”.