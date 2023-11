La Selección Argentina viajó a Brasil: se viene la última fecha de Eliminatorias del año

Este lunes, la Selección Argentina viajó a Brasil para cumplir con la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas del año y la sexta del calendario deportivo. El clásico latinoamericano será este martes desde las 21.30 hs en el Maracaná.

De cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En el predio de Ezeiza, el equipo dirigido por Lionel Scaloni entrenó y luego partió rumbo al vuelo que los lleva a Brasil.

Mañana, Argentina saldrá a la cancha por un triunfo en Brasil, con el clásico continental. El equipo viene de perder en La Bombonera con Uruguay por 2 a 0.

No se descarta que Ángel Di María y Lautaro Martínez participen desde el arranque, aunque Scaloni aún no lo definió oficialmente.

Por las Eliminatorias Sudamericanas, Argentina y Brasil se cruzaron en nueve oportunidades con cuatro derrotas, tres empates y dos triunfos argentinos.

Durante la conferencia de prensa de esta tarde en el predio argentino, Scaloni se enfocó en lo que espera del encuentro futbolístico. “El partido con Brasil tiene un condimento especial porque es un clásico y se jugará en su cancha”, comentó.

“El equipo lo tengo definido pero aún no se lo comuniqué a los futbolistas. Haremos algún pequeño cambio. Lautaro Martínez hace goles en su club, Julián Álvarez también. Los dos tienen gol, lo complicado es decidir por uno o por otro”, indicó sobre el posible titular.

“Los cambios no serán por rendimientos. Si cambiamos, lo haremos para intentar hacerle daño al rival y que ellos no nos lastimen a nosotros”, añadió.

En cuanto a la derrota con el conjunto charrúa dirigido por Marcelo Bielsa, mencionó: “Siempre dijimos que no éramos imbatibles. Debemos recuperarnos rápidamente. Más allá de perder y de no hacer un buen partido, el equipo compitió y eso me deja tranquilo. Ya analizamos el partido ante Uruguay y ahora pensamos en el siguiente. Debemos seguir trabajando de la misma manera”.

Y cerró: “Todos los jugadores de Brasil son de primer nivel. Más allá de las bajas que puede sufrir, tiene reemplazos que estarán a la altura”.