Banco Provincia: usuarios reportan problemas para operar con el home banking

Este jueves varios usuarios y clientes del Banco Provincia se comunicaron con este diario para dar cuenta de que no pueden utilizar el home banking. Aseguran que "el sistema está caído", tanto desde la web como la aplicación.

Entre las operaciones que no funcionan, según denuncian, están las de no poder realizar transferencias ni renovar plazos fijos, pero tampoco les deja realizar pagos.

Además en las redes sociales se multiplican por estas horas los reclamos. Los posteos son contestados por la cuenta oficial de la propia entidad bancaria bonaerense y responden: "Te informamos que hemos detectado inconvenientes técnicos que afectan el funcionamiento de Home Banking BIP. Nos encontramos trabajando para solucionarlos a la brevedad posible. Te pedimos disculpas por las molestias ocasionadas".

"@bancoprovincia hasta que hora no va a funcionar el homebanking???", escribió este mediodía una usuaria en X (ex Twitter), y otro asegura que "desde las 9 am no se puede ingresar al home banking bip personas y cuando abre dice que no puede establecer contacto con el servidor".

"Que pasa??? No se puede entrar al homebanking ni por web ni por celular. Dice que no funciona bien internet cuando funciona perfecto", se quejaron en la misma red social.

Lo cierto es que esta falla complica a muchos bonaerenses, que se ven imposibilitados de utilizar el servicio para realizar operaciones bancarias.

Mientras que ante la consulta de este diario, voceros del banco Provincia no brindaron mayores precisiones y aseguraron que "los técnicos están trabajando para solucionar el problema lo antes posible".