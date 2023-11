Copa Argentina: Eduardo Aparicio habló de la final entre Estudiantes y Defensa y Justicia

Eduardo Aparicio, titular de la Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) se refirió a la final de la Copa Argentina, a disputarse entre Estudiantes y Defensa y Justicia. El funcionario aseguró que se jugará “en el interior del país”.

Así, desmintió la posibilidad de que los hinchas se trasladen hasta la cancha de Lanús para el encuentro que aún no tiene fecha ni horario confirmado. Las dirigencias de ambos clubes buscan que se juegue en la Provincia de Buenos Aires.

En el ciclo radial “Hora extra”, Aparicio indicó: “Me llamaron de Estudiantes y Defensa y Justicia para que la final sea en Provincia. El torneo es de Copa Argentina y las finales se juegan en el interior del país”.

“Si me llaman de la Copa Argentina se va a evaluar el estadio. Es una final. Si es el 13 yo no sé si voy a estar cumpliendo funciones. Nadie se comunicó”, añadió. En tanto, aclaró que “si es antes del 10 de diciembre la final no veo que se haga acá, estamos muy sobre la fecha”.