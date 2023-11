Con la guardia alta

El plantel tripero ya se encuentra en Funes, a 15 kilómetros del centro de Rosario, para esperar allí, en el hotel Howard Johnson, el partido del próximo viernes a las 17.00 en el Coloso Marcelo Bielsa.

Pasadas las 19.00, la delegación tripera, integrada por la nómina completa de futbolistas profesionales, fue recibida por los integrantes de la filial local, “Lobos de Rosario”, quienes siempre esperan a los integrantes del plantel con algún presente. En esta oportunidad, fueron alfajores con una carta personal para cada uno de los jugadores.

Antes de emprender el viaje, el plantel tripero llevó adelante un entrenamiento en Estancia Chica, con diferentes grupos con los cuales realizó trabajos de tipo táctico. En esos ensayos, Franco Soldano parece estar mejor perfilado para reemplazar a Eric Ramírez, quien en el encuentro ante Banfield llegó a la quinta amarilla acumulada y no podrá ser parte del cotejo en Rosario.

De esta manera, el delantero que debutó en primera división con la camiseta de Unión sería el acompañante de Cristian Tarragona en la ofensiva del equipo. Soldano le ganaría la pulseada a Ivo Mammini, autor del gol sobre la hora para el empate ante Instituto en Córdoba en este torneo.

Soldano, muy resistido por los hinchas albiazules, fue una de las últimas incoporaciones del mercado de verano en 2022. Le costó mucho la puesta a punto y recién se hizo de un lugar como titular cuando Cristian Tarragona sufrió una seria lesión ligamentaria en la cancha de Platense luego de un impactante inicio del ciclo con la casaca azul y blanca.

Este año, Franco Soldano solamente convirtió en la victoria 3 a 1 sobre Racing con Chirola Romero como entrenador en el campeonato de la Liga Profesional. En total lleva 5 goles en Gimnasia, 3 de ellos en la edición 2022 de la Copa Argentina: los dos en el 2-0 sobre Flandria y el descuento en la derrota 2-1 frente a Patronato (que luego fue campeón) en Chaco. Además, le hizo el año pasado un gol a Unión en el 2-0 tripero en el 15 de abril.

Tampoco sería parte del equipo titular Benjamín Domínguez. Si bien una alternativa implicaba una modificación táctica que tal vez liberara a Matías Abaldo, ese cambio no pasó por la cabeza del cuerpo técnico. Si hubiera una variante táctica en el equipo, no habría que descartar a Agustín Bolívar al lado del uruguayo Rodrigo Saravia, adelantándose Pablo De Blasis a la función de mediapunta. Sin Soldano, claro está. Un planteo algo más defensivo (4-4-1-1 o 4-1-4-1) cuando a Gimnasia ser cauteloso no le ha dado resultados positivos en las últimas semanas.

Lo que parece definido en la cabeza de Leonardo Madelón es el cambios de arquero, con el ingreso de Nelson Insfrán en lugar de Tomás Durso. Titular durante todo el año, Durso no ha tenido responsabilidad directa en los últimos goles recibidos, pero se lo nota inseguro, con rechazos de puño cuando parecen ser centros de simple resolución. En el Florencio Sola, sin responsabilidad directa en los tantos del Taladro, Leonardo Morales y Cristian Tarragona salvaron sendas caídas de la valla sobre la línea. Y lo que a perdido Durso es la capacidad de salvar a sus compañeros con una gran atajada.

Por eso, la decisión de darle el arco a Nelson Insfrán, quien atajó por última vez hace más de seis meses (y nunca lo hizo con Madelón como entrenador) tiene que ver principalmente con los aspectos anímicos del juego y una inseguridad palpable en Durso. Además, la posibilidad de que todo se defina con disparos desde el punto del penal es un detalle a no perder de vista, ya que en ese sentido Durso tiene un antecedente en contra: la eliminación por esa vía de la última Copa Argentina frente a Excursionistas.

De esta manera, la probable alineación del Lobo para el viernes sería con: Nelson Insfrán; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Yonathan Cabral y Germán Guiffrey; Matías Abaldo, Rodrigo Saravia, Pablo De Blasis y Nicolás Colazo; Franco Soldano y Cristian Tarragona.

Nicolás Sánchez, con una lesión muscular, es una de las bajas que tiene el plantel tripero, que tuvo la buena noticia en Banfield de que no se agravaron las lesiones de Guillermo Enrique y Germán Guiffrey, más allá de haber asumido riesgos al jugar ese cotejo.

Como en 2009 tras el partido de ida de la Promoción disputado en Rafaela, la idea del cuerpo técnico es alejarse del clima que se vive en nuestra ciudad, a margen de los destrozos en la oficina laboral del vicepresidente Juan Pablo Arrién y del cruce de palabras de algunos hinchas con los referentes del plantel en Abasto la misma noche de la derrota frente a Banfield.

En esa búsqueda, la decisión fue viajar ayer tras el entrenamiento y un breve descanso del plantel en la Casona. Tanto hoy como mañana, el cronograma del plantel es entrenar en el predio de Newells Old Boys denominado Jorge Griffa, también conocido como Bella Vista. Seguramente en el entrenamiento de hoy, Leonardo Madelón parará un equipo para el partido ante Colón y de su funcionamiento dependerá la ratificación o no mañana, cuando se bajen las cargas con un repaso de la pelota detenida.

Con un equipo que viene en pleno tobogán, con apenas 1 punto logrado de los últimos 12, Leonardo Madelón apostará a la unidad del grupo y a una recuperación anímica de los jugadores, seguramente apelando a los futbolistas de mayor experiencia. Lejos de aquel incio del año con muchos pibes en el plantel, parece ser un partido en el cual el uruguayo Matías Abaldo asoma como el único juvenil, casi un pleno del entrenador a favor de los años acumulados en la formación titular.

