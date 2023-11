Natacha Jaitt activa en Telegram a cuatro años de la muerte: misterio y el mensaje de su hermano

La cuenta de Telegram de Natacha Jaitt se volvió a activar, denunció su hermano Ulises. La modelo falleció en 2019 y en las últimas horas, la actividad de su cuenta en la red social se mantuvo activa.

A través de las redes sociales, el hermano de Natacha publicó detalles de su denuncia, a cuatro años de su fallecimiento en circunstancias que se investigan. “Otra vez se activó el Telegram de otra línea de un celular de Natacha que utilizó hasta el 2018. ¿Qué estarán buscando?”, sostuvo.

En Mañanisima, el ciclo de Carmen Barbieri por Canal Trece, el conductor radial indicó: “Lo loco de todo esto es que no es la línea que está en la Justicia, es de otra línea. Natacha tenía otro teléfono con otra línea donde también manejaba información delicada”.

“Lo llamativo de esto es que yo llamé al teléfono y me da error, le escribí por Whatsapp y no tiene, entonces no es una línea que fue reasignada”, agregó. Ante ello, siguió insistiendo para comunicarse: “Le escribí por Telegram y no obtuve respuesta, lo llamativo es eso al no tener Whatsapp ni línea”.

En tanto, indicó que “alguien activó el Telegram” y destacó que no hay que olvidar que “acá están involucrados los servicios de inteligencia, que son los que le daban información a Natacha, son los que están atrás de todo esto y del asesinato de Natacha”.

Hace algunas horas, desde Twitter, Ulises remarcó: “Hoy el Telegram del celular de Natacha siguió teniendo actividad hasta las 14.53 hs pero llamativamente el mensaje mandado a las 14 hs queda solo con una tilde”.

En esta lucha por pedir justicia por su hermana, le confirmó a Carmen Barbieri que todavía no pudieron recuperar “ni el teléfono ni la tablet, porque la causa no se cerró y no se cerró porque yo luché”.