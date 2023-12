Ahora sí, Jonatan Viale arregló con TN: acuerdo económico y habrá pase con Diego Sehinkman

Si bien era un tema de pasillos y estaba "más cantado que Despacito", en las últimas horas se terminó de sellar el desembarco de Jonatan Viale a Todo Noticias (TN).

Su controvertida salida de La Nación + dejó mucha telar para cortar y como se fue contando en los últimos meses, la interna con Eduardo Feinmann -y otros colegas- dinamitó la convivencia.

"Era él o yo" repetía Eduardo Feinmann en los pasillos y públicamente lo ninguneaba como "el hijo de Mauro Viale".

https://www.eldia.com/nota/2023-12-8-20-50-0-joni-viale-se-despidio-de-ln-y-le-agradecio-a-feinmann-era-un-momento-bravo--espectaculos

Pero, además de una salida y no renovación de contrato de LN+ para descomprimir la tensión en momentos claves de esa señal por el contexto político, TN encuentra un caballo de troya para pelear el rating en el prime time.

Marina Calabró reveló que "en lo que respecta al horario en el que comenzará el pase está en discusión. Si es la fórmula LN+ empezaba menos cuarto, menos diez. Yo creo que va a haber ahí un 'comerle' al programa que lo antecede que es el de Diego Sehinkman, pero el riñón no sabía. Me contó hasta donde pudo".

"Con Nico (Wiñazki) va a ser un segundo pase. En esto me hicieron mucho hincapié, que es un pase, vamos a decir, casi al mismo nivel. No es una charla con un columnista, es un pase entre dos figuras del periodismo (...) Es un falso pase, porque no pasa hacia Nico en este caso", agregó la periodista.