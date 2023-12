Llegamos “quemados”: estrés de fin de año, el clásico de las Fiestas

Diciembre es un mes movido, marcado por altos niveles de estrés. Llegar a fin de año con energía y buena salud y sobre todo con estabilidad emocional hace rato que parece una misión imposible. El trabajo, la situación política y económica, los compromisos familiares y otros factores conforman un cóctel que termina explotando a fin de año cuando la energía es poca y la irritabilidad gana las calles.

Hay años en los que esto se siente con más fuerza hay otros que menos, pero lo cierto que el agotamiento extremo no es algo nuevo y en el año 2000, con la mira puesta en lo que respecta al estrés laboral, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó a esto como síndrome de burnout, lo que en la jerga popular puede conocerse como “estar quemado”.

Los síntomas contemplados dentro de este síndrome son un estado general de agotamiento físico, emocional y mental, que suelen estar provocados por situaciones de estrés crónico en el ámbito laboral y sus consecuencias pueden llegar a ser un factor de riesgo por su capacidad para afectar la salud mental o la calidad de vida al punto de incluso ponerla en riesgo.

Pero poco se le presta atención a esto, por un consenso casi implícito el cansancio a esta altura del año esta naturalizado y aceptado socialmente lo que hace que no se tome dimensión del peligro que puede significar.

¿Cómo saber cuando este agotamiento deja de ser algo “normal” y pasa a ser algo para preocuparse? Para eso Randstad, compañía dedicada a los Recursos Humanos, emitió una serie de puntos para tener en cuenta y de ser necesario pedir ayuda para evitar caer en el burnout.

Fatiga crónica, problemas de sueño y afecciones de salud, “un indicador claro de estar padeciendo burnout es la sensación constante de cansancio, incluso después de un buen descanso, y en los casos más graves, la aparición de insomnio y dificultades para conciliar el sueño”, indicaron en el documento. El estrés crónico no es algo para tomarse a la ligera ya que puede repercutir en otros aspectos de la salud y provocar cambios en el apetito, dolores de cabeza o de estómago constantes, gastritis, acidez y malestar emocional, entre otras cosas.

Falta de concentración y descenso del rendimiento, “el cansancio extremo también puede llevar a las personas a manifestar dificultades para la toma de decisiones en su lugar de trabajo. Una decisión correcta y efectiva requiere de claridad de pensamiento y de un gran nivel de concentración, habilidades que se ven seriamente afectadas bajo los efectos del burnout. Todo esto lleva a una baja en la productividad y a que las responsabilidades laborales diarias se vivan como un gran peso”, explicaron.

Desinterés y falta de motivación, “otra señal clave de burnout es la falta de interés y motivación para realizar tareas laborales que antes le resultaban gratificantes. La persona no tiene energía y se angustia pensando en todas las obligaciones y compromisos que debe cumplir, pierde el entusiasmo y hasta puede sentir rechazo por su trabajo y su empleador”, detallaron.

Frustración, irritabilidad y negatividad, este uno de los puntos más destacados ya que repercute directamente en la relación con los otros, esto se debe a que “el estrés crónico saca lo peor de cada uno, nos vuelve irritables, negativos, malhumorados y nos quita claridad, dando lugar a respuestas emocionales exageradas frente a situaciones cotidianas”, señalaron en el documento y completaron: “Cualquier problema laboral se torna personal, un comentario constructivo se asume como una crítica negativa, socavando el buen funcionamiento de los equipos y derivando constantemente en situaciones que tensan los vínculos”.

En línea con las relaciones humanas, el agotamiento también puede producir problemas vinculares y aislamiento “lo que influye negativamente, por un lado, en la productividad de los equipos, y por el otro, aumentando los síntomas en la persona que lo padece al no sincerarse y pedir ayuda, hecho que incrementa el sentimiento de soledad y de incomprensión”.

Cómo se sienten los platenses

En vísperas de las fiestas todo esto se intensifica y tanto en el ámbito laboral como en lo relacional los ánimos no están pasando por el mejor momento. En ese sentido EL DIA habló con vecinos de la ciudad para saber como están viviendo las últimas semanas del año, cómo se encuentran y con cuantos puntos de la “lista del burnout” cumplen.

“Este fin de año me agarró muy cansada. En general llego con poca energía pero en este en particular, por el contexto social, económico y personal, el agotamiento es total”, relató Adriana (31). Además, la vecina de Los Hornos, añadió que “de los síntomas que me nombran cumplo con todos, no dejé uno sin sentir. Creo que el estar constantemente consumiendo y procesando información de lo que está pasando, me afecta muchísimo. No dormir me tiene a media máquina y mi cuerpo lo siente mucho. Me encantaría ser de los que pueden ignorar lo que pasa alrededor y seguir, a mi no me sale y, sin querer ser repetitiva, el cuerpo me está avisando que ya no me quedan pilas para recargar”.

Ella no es la única, Anahí (28), vecina de El Mondongo, reveló que “este año estoy llegando súper cansada, sin paciencia e irritable”. La explicación que encontró fue que “no se trata de un año igual a otros, ya que es el segundo año que me encuentra como trabajadora y no estudiante y el cansancio se siente más, sobre todo después de dos años casi sin vacaciones. Además me influye mucho la situación del país, que genera un estrés más”, expresó la joven psicóloga. De los cinco puntos del burnout ella dijo sentir fatiga crónica; desinterés y falta de motivación; y problemas vinculares y aislamiento. “No estoy teniendo nada que me ayude a relajar, los fines de semana se me pasan volando y los planes con gente me gustan pero se que a la larga van a ser un factor más de cansancio”, concluyó.

Fernando (30) por su parte indicó que se siente “cansado, sobre todo mentalmente, si bien en lo físico a veces lo padezco, lo mental me mata. Últimamente suele ser parecido todos los fines de año, más que nada por lo económico, no llegar a fin de mes y el estrés laboral, todo influye”, relató el joven que siente que en este momento sufre “falta de concentración y descenso del rendimiento; y frustración, irritabilidad y negatividad”.

Algunos de los vecinos coincidieron en que este año pasó algo particular, aunque no identificaron ningún factor en particular, se sienten más cansados que otros. “Yo estoy llegando sumamente agotada y no todos los años me pasa así”, sostuvo Yamila quien contó que termina el año con tres trabajos en simultáneo, “este 2023 estoy particularmente sin energía, hace dos meses ya y tengo mucha dificultad para concentrarme”, manifestó y agregó que tiene “todos los puntos del burnout, excepto los problemas vinculares”. Para poder combatir un poco el estrés y la irritabilidad optó por dar de baja las redes sociales, “además ya no miro tanta televisión e intento pasar tiempo en la naturaleza”.

“De estos cinco puntos yo tengo problemas de sueño y descenso de rendimiento”, respondió Jonathan quien dijo que este año también llega “muy estresado, mucho más que otros”. El encontró la explicación en su situación laboral, a la que definió como “el factor que más influye en que me sienta estresado” y contó que “la medida que tomé para estar mejor es tratar de salir un poco más y volver a hacer actividad física”.

Salir con amigos, estar con la familia, dejar el celular de lado un rato, son algunas de las herramientas que encontraron para poder hacerle frente a esta sensación, que en mayor o menor medida cada diciembre se hace presente en la vida de la mayoría de las personas.