“Cobardía, envidia”: Milei criticó al fallecido Hugo Arana y Actores salió al cruce

Entre sus opositores, Javier Milei cuenta a casi todos los artistas argentinos, y no hace demasiado para achicar esa brecha: el Presidente compartió en su cuenta de Twitter una crítica a Hugo Arana, fallecido en 2020, y, claro, no tardó en recibir críticas al respecto.

Todo empezó cuando, en vísperas navideñas, Milei compartió un fragmento de una entrevista que el periodista Luis Novaresio le hizo al actor en 2017 donde Arana cuestionaba al entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, que también estaba invitado al programa: “La teoría del derrame me parece uno de los más graves insultos. Yo veo la imagen, estoy en mi casa comiendo y le digo al nenito de la calle ‘sentate ahí’, se van cayendo migas y puede comer. O ‘esperá que tire los restos de comida en el tacho y comé’. Eso del derrame me parece una humillación, una hijoputez (sic) profunda, de que alguien tiene que derramar”.

Junto al video con declaraciones del actor, Milei escribió: “Aquí Hugo Arana repetía una de las frases más aberrantes y mentirosas sobre el capitalismo de libre empresa”.

No tardó en ser cruzado por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que en un comunicado destacó al actor. El colectivo calificó como un hecho de “cobardía, envidia y resentimiento” su actitud de criticar al fallecido Arana y lanzó: “¿Qué necesidad tienen de insultar la memoria de un hombre bueno como vos? ¿De insultar a un actor querido, honesto y buen compañero? Cuesta imaginarlo. Pero sobre todo, ¿qué necesidad tienen de atacar a alguien que no se puede defender? Eso se llama Cobardía”.

“Evidentemente no han tenido buenos ejemplos -continuaron- entonces atacan a nuestros buenos ejemplos. Eso se llama Envidia. No han tenido amor y se les nota, eso se llama Resentimiento. Cobardía, envidia y resentimiento: nefasta fórmula en cualquier país y época. Los insaciables de siempre son capaces de intentar cruzar cualquier límite y no terminan de entender, entre otras cosas, de qué se trata la solidaridad. Mucha fórmula y número, poca sensibilidad”, agregaron.