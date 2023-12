Una carnicería bonaerense puso precios diferentes para "libertarios" y para "peronistas"

En Mercedes, una carnicería ubicó sobre su frente dos carteles con diferentes tipos de precios. Allí, los carteles distinguían los valores de los cortes para los libertarios y para los peronistas. Tras las primeras medidas realizadas por el Gobierno, los precios fueron en aumento y, en algunos casos, bajaron luego de varias semanas.

El hecho, que se viralizó a través de la red social X (ex Twitter), generó una gran repercusión que superó los límites de la ciudad bonaerense. En el cartel de los libertarios, se encuentran cortes como el peceto, lomo, entraña, vacío y "asado premium", que oscilan entre los $9.000 y los $7.000. Mientras que en el otro extremo del frente se ubica el cartel para peronistas con cortes como asado, falda o chori, que varían entre los $4.500 y los $5.500.

AHHHHAAAAA CIERREN TODO. SOS GRANDE CHUMBO pic.twitter.com/zdhPWRrl26 — Legui🇦🇷 (@NicolasLegui_) December 29, 2023

La publicación no tardó en acumular interacciones y desató una serie de críticas e insultos al dueño del comercio pero también comentarios positivos. Entre uno de ellos, se destacó: "Excelente estrategia de mercado, apuntar de arranque a no venderle al 56% genio del marketing mundial". Además, otro mencionó: "Muchachos, no entendieron el cartel. Son cortes distintos. Cortes premium por un lado y corte común por el otro. Encima confirma que con Milei bajó el Asado. $5.500".