"Me pagó mal": un posteo previo detrás del femicidio de la adolescente arrojada de un 5to piso en La Plata

Por estas horas La Plata se ve conmocionada por un brutal femicidio, que fue publicado en exclusiva por EL DIA en su edición impresa de este jueves. Tal como se informó, un joven de 24 años está acusado de haber arrojado a su novia, de 15, del balcón de un quinto piso de un edificio abandonado de 44 y 24, luego de una discusión en la que también la habría golpeado.

Según el parte policial, el presunto agresor, que fue detenido, fue identificado como Daniel Alberto Sasiain, quien en las redes sociales hace poco menos de una semana realizó una publicación dando cuenta de problemas con su pareja, Morena Jazmín D'Alessandro. Es que ambos en sus cuentas de Facebook se mostraban juntos indicando que mantenían una relación.

Lo cierto es que Sasiain, hace 6 días, había escrito un mensaje que presagiaba que algo andaba mal entre ellos. "Hoy es un día más como cualquiera, solté el amor que tenía por una persona que le di amor y me pagó mal", expresó el joven, junto al emoji de un corazón roto. Anoche la historia que, según expresaban, era de amor, terminó de la peor manera.

Cabe destacar que además la joven meses atrás, había subido una foto con una dedicación especial para el ahora acusado de femicida. "Te amo infinitamente, no sabés lo bien que me hacés. Te amo y nunca te voy a dejar de amar. Este amor no tiene ni comienzo ni fin, es amor para toda la vida. Nunca voy a dejar de sentir lo que siento por vos", asegura en parte del posteo que ilustró con una foto de ambos, abrazados.

Y más adelante siguió: "Nosotros si somos real, hasta la muerte. Te quiero una banda, espero tenerte toda la vida. Nadie nunca nos va a separar, te lo puedo asegurar. Te amo hoy, mañana y siempre".

Qué se sabe del femicidio en La Plata

Tal como se informó, el hecho sucedió anoche, en medio de una tormenta que se prolongó durante varias horas en la Ciudad. El terrible episodio causó enorme estupor entre los vecinos que habitan en la zona de 44 y 24. Fuentes policiales informaron a EL DIA que se trató de un brutal femicidio de la joven adolescente de 15 años que fue empujada al vacío, desde el balcón de un edificio abandonado, por su pareja de 24, que fue detenido en el lugar.

Si bien anoche trabajaba la Policía Científica, junto a los agentes y personal médico del SAME, las primeras informaciones oficiales indicaron que D’Alessandro murió tras recibir varios golpes y luego caer al asfalto desde el edificio en cuestión. “El agresor comenzó una discusión con la joven a raíz de una supuesta infidelidad”, mencionaron además fuentes del caso.

Según relataron, en el inmueble que está deshabitado la Policía encontró a un grupo de cuatro jóvenes, todos ellos menores de edad, quienes contaron que minutos antes “se encontraban reunidos en el primer piso del edificio junto a la femenina que estaba desvanecida”.

“La discusión pasó a mayores y lograron ver cómo el mismo (la pareja) la golpeó para después empujarla desde el balcón”, expusieron los menores presentes ante las autoridades de la comisaría cuarta que arribaron a escena.

Segundos después del amplio operativo que se montó en la zona, Sasiain trató de “ocultarse”, mencionaron los voceros. “El agresor se encontraba a metros del edificio intentando pasar desapercibido y brindando en primera instancia datos falsos sobre el hecho, como así también de su identidad “, informaron las autoridades.

Pese a su intento de no ser identificado, el presunto homicida fue detenido y posteriormente trasladado a la seccional. En el caso interviene la UFI N° 02.