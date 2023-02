“Debemos levantarnos”

Entero y confiado. Seguro del camino transitado, más allá del golpe de las dos derrotas en fila. Así se lo ve a Sebastián Romero, quien a la par de muchos de sus juveniles, también está empezando a transitar su camino como entrenador de primera división.

“Estos días fueron buenos para ir sacando conclusiones”, aseguró “Chirola”, quien valoró especialmente lo hecho por su equipo en la primera mitad ante Defensa y Justicia, más allá del resultado final. “Me gustó el funcionamiento de los primeros 45 minutos, también el inicio del segundo tiempo. El equipo mostró protagonismo, no dejó jugar a Defensa y Justicia, intentó ir por distintos lugares del campo de juego por donde habíamos dicho que los podíamos lastimar. Entre las cosas que no me gustaron está la desconcentración de esos minutos fatales, cuando nos golpearon y nos volvieron a golpear rápido. Esas son cosas a seguir mejorando. Lo hablamos. Trataremos de que todo lo bueno que hicimos se extienda en la mayor cantidad de minutos posibles”, aseguró el DT tripero.

Además, el entrenador mens sana apuntó a la necesidad de mejoras futbolísticas del equipo dentro de la línea trazada y se refirió a la semana de trabajo de sus jugadores. “Los vi bien, con la calentura lógica de haber perdido un partido, pero más allá de eso les decimos las cosas que tenemos que seguir trabajando y mejorando. También en que debemos seguir confiando, el resultado se va a dar. Nosotros vamos en busca de ello. No va a ser fácil, todos los partidos son difíciles, todos los rivales ofrecen dificultad pero seguimos confiando, les seguimos mostrando el camino en el que creemos para conseguir resultados y en base a eso hacernos fuertes. No podemos aflojar, tenemos que seguir”, remarcó.

En cuanto al aspecto anímico, Romero señaló la importancia de no caerse a pesar de las derrotas, porque cada una de ellas “los golpea y golpea a todos, pero no nos podemos caer por dos partidos cuando recién comienza el campeonato. Sí, tenemos que saber que debemos levantarnos rápido y que podemos dar rápido una vuelta de página. Hay que hablarles día a día constantemente, remarcar las cosas buenas, hacerles entender que se sale con trabajo. No sabemos otra cosa. Estoy confiado en lo que viene”, expresó con fe y entusiasmo por el futuro.

El DT albiazul manifestó que sus jugadores, especialmente los juveniles “necesitan tiempo”. “Es lógico que van a pasar partidos hasta que en cada situación hagan lo que pide la jugada. Eso es inevitable. Nosotros tenemos que decirle que en cada partido vayan tratando de incorporar más cosas, que resuelvan cada situación con mayor velocidad. De un partido a otro hubo un paso hacia adelante. A medida que pasen los partidos y los entrenamientos van a seguir creciendo”, aseveró.

Un punto a mejorar es la manera en que Vélez y Defensa le convirtieron goles muy cercanos en el tiempo uno del otro. Los dos del Halcón en la fecha pasada y el segundo y tercero de Vélez en el debut no le dieron respiro al Lobo. “Chirola” apuntó a mejorar la “concentración”. “Hay que saber que cada minuto, cada detalle, cada jugada es importante. No siempre uno puede ser protagonista como ante Defensa, que siempre tuvimos la iniciativa. A veces el rival puede tener la pelota y lastimar, y en esos momentos hay que defender o cerrarse, hacerse un equipo sólido y difícil. Hay que hacerlo. Cada momento es importante, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, porque te puede llegar a costar un partido”, sentenció el entrenador.

Por otra parte, se refirió a la posición de Maximiliano Comba como volante interno en los dos partidos del torneo. “A Maxi ya lo conocíamos de la anterior etapa. Puede jugar tanto por afuera como por adentro. Hizo una muy buena pretemporada y en las dos posiciones rindió, por eso en el partido con Vélez lo pusimos por adentro y le dio dinámica al equipo, le dio rapidez. Por eso jugó allí contra Defensa y Justicia”, expresó.

“Hay que saber que cada minuto, cada detalle, cada jugada es importante, te puede costar un partido”

Sebastián Romero,

DT de Gimnasia

También se refirió a las características de Tomás Muro y Alexis Steimbach, que ingresaron ante el Halcón y pelean por meterse en la formación titular. “Ambos brindan frescura en distintas posiciones. Alexis puede jugar por afuera o por adentro, tiene altura, tiene llegada al gol, desborde. Tommy por dentro rompe y llega al área en situaciones en las que el equipo va por afuera. Tiene buen disparo y puede sumarse a la línea con los delanteros. En esa búsqueda de frescura, los puse contra Defensa”, explicó “Chirola”.

Asimismo, se refirió a las características del rival de mañana. “Es difícil, como siempre que te enfrentas a equipos como Banfield, que de local es difícil. Es un equipo directo, puede jugar con dos delanteros o con uno como en el último partido, pero no cambia la esencia o la identidad. Juegan mucho por los costados. Los jugadores lo saben, ya marcamos los puntos donde podemos hacerles las cosas difíciles a Banfield”, sostuvo.

Al mismo tiempo, prefirió no plantear objetivos más allá de cada fecha, de cada partido. “Lo más inmediato es Banfield y el objetivo, conseguir los tres puntos. A medida que eso vaya pasando, el equipo se irá fortaleciendo y los jugadores van a ir creyendo en ellos. Se van a soltar y ahí se va a ver el equipo que todos queremos. Estamos en esa búsqueda. Necesitamos ganar para que ellos vayan sintiéndose importantes en el equipo”, expresó el técnico tripero.

En la misma línea, analizó el torneo argentino con “rivales muy difíciles, m uy duros, muy parejos. Se gana con detalles, hubo muchos goles de pelota parada. Ante esas cuestiones, hay que trabajar y estar atentos porque las diferencias entre los equipos son mínimas”. Y en esas diferencias es en las cuales Romero trabaja en la previa de la visita al Florencio Sola.