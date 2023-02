El índice universitario: por la inflación, unos $100.000 al mes

Los gastos mensuales para estudiantes que llegan a La Plata por formación universitaria pueden rondar entre 90 mil y 110 mil pesos, que se van en alquiler, pago de servicios, alimentos, productos de higiene y limpieza, material educativo, transporte e indumentaria, más algún billete por eventos cotidianos que nunca faltan.

La crisis económica, con una creciente inflación, golpea a todos los ámbitos y uno es el que conforma la comunidad universitaria. Sobre todo, para los estudiantes “foráneos” en la Ciudad, que en su mayoría deben administrar mensualmente un presupuesto escueto.

Se trata de una generación, como muchas otras, que hace equilibrios entre el trabajo y el estudio: resignan horas de sueño, actividades recreativas y reinventan sus prácticas destacando lo colectivo, la ocupación del espacio público y el emprendedurismo para salir adelante.

Este diario consultó a varios jóvenes que se aprestan a iniciar un nuevo ciclo académico, para conocer cómo viven la crisis. Rápidamente aprenden a estirar el dinero para llegar a fin de mes. En casos, cuentan que en el último tiempo tuvieron que cambiar hábitos de consumo para seguir en carrera por un título universitario.

Todos tienen menos de 25 años, son migrantes de otros puntos del país y buscan un mejor futuro. Coinciden en que la situación económica les dificulta “el día a día” hasta golpear sobre los estudios e interferir con la “independencia económica”. Concretamente, se pierden cursadas y actividades de ocio. Destacan lo colectivo y colaborativo de la ayuda entre pares, el sistema de becas, el apoyo de sus familias y concuerdan que la situación fue empeorando en los últimos años dejando un panorama de “incertidumbre y desazón” para el futuro.

Ezequiel es de San Vicente, provincia de Misiones, y vive en la Ciudad desde 2018. Tiene 23 años y es estudiante en la Facultad de Ingeniería de las carreras de Civil e Hidráulica. Los primeros dos años vivió en la casa de sus tíos y actualmente cuenta con la beca de albergue que le permite zafar gastos. No obstante, tiene obligaciones allí: “Te pide ciertos requisitos que tenés que cumplir para mantener el lugar; hay que acreditar aprobadas 7 materias por año”.

Cuenta que acude al comedor universitario, haciendo un uso semanal en ambos turnos -mediodía y noche- teniendo en cuenta que la canasta alimentaria subió en un año más del 100 por ciento. El menú diario es de $260 (almuerzo y cena), y en consecuencia, los 5 días hábiles de la semana tiene un costo de $2.600 y $10.400 mensuales.

“Sin estos beneficios no podría solventar los gastos y tendría que trabajar, dedicarle menos tiempo a la carrera. Ve la situación del país “cada vez más complicada” y, ante la consulta de como imagina su futuro en este contexto, expresa: “Teniendo en cuenta la suba de los alquileres, la falta de propiedades y el aumento de precios que no coinciden con el de los sueldos, se hace cada vez más complicado pensar en un futuro, por ejemplo, en la casa propia o en tener un hijo y poder pagarle la escolaridad, es muy preocupante el escenario”.

del achique a la falta de locación

Andrea, oriunda de la provincia de Santa Cruz, es estudiante de ingeniería industrial cuenta que inició sus estudios alquilando sola pero se hizo insostenible y se fue a convivir con una amiga para “achicar costos y facilitar los requisitos que piden para alquilar”.

Cuenta que desde hace dos meses que son tres compartiendo la convivencia debido a la faltante de inmuebles y a los altos costos para los locatarios.

Los precios de los alquileres en la Ciudad, ante la falta de oferta y la inflación, han tenido aumentos considerables, donde los departamentos de dos habitaciones superan, promedio, los 90.000 pesos a lo que se suman gastos de expensas y servicios (gas, luz, agua, Internet). Los monoambientes, en promedio, desde 45 mil pesos y de un ambiente, de 55 mil, para arriba.

ayuda desde casa y trabajo

Si bien Andrea recibe ayuda de sus padres, desde hace 6 meses está trabajando para tener un ingreso extra: “Los precios suben todas las semanas y no hay plata que alcance. No cambié mucho mis hábitos de consumo. Tuve que buscar más trabajo para llegar a fin de mes y así disminuir horas de estudio. Por el momento es sostenible, pero con la gente que me rodea veo la misma situación: muchos estudiantes buscando trabajo y grupos de amigos que comparten alquileres para dividir gastos”.

Micaela Suárez estudia agronomía y es de la ciudad de Chascomús. Este es el segundo año en La Plata y desde el inicio de la carrera empezó a trabajar los fines de semana para solventar los gastos habitacionales. Explica que “desde fin de año tuve que renunciar al trabajo por falta de tiempo para estudiar y esto me llevó a dejar de alquilar en la pensión en la que vivía. Actualmente, tengo la beca en el albergue universitario”.

Ante la consulta sobre el impacto que la inflación tuvo en sus actividades diarias, cuenta: “Este año me tuve que organizar diferente, disminuir gastos y priorizar lo indispensable. Está imposible, hay aumentos todos los días. Los insumos para la facultad cambiaron mucho de precios en un año. Por ejemplo, las fotocopias subieron entre un 60 y un 70 por ciento; los cuadernillos que pagabas $400 hoy están por encima de los $700 y a todo eso le tenés que sumar comida, salud, productos de higiene, etc”.

a pique

En su mirada, el país “se está yendo a pique, y cada vez la ilusión de los jóvenes con respecto al futuro del país son menores. Siempre que estoy con mis amigos o gente que conozco hablamos sobre el futuro del país y los noto desesperanzados, y un poco a mí me pasa lo mismo, todas las respuestas con respecto al tema es que esperan recibirse para irse”.

Emanuel, nació en la provincia de Formosa y también estudia en la Facultad de Ingeniería. Eligió la carrera de Aeroespacial que dicta la UNLP. Desde que empezó, hace tres años, viene a cursar desde capital federal: “Es mucho más rentable viajar todos los días que instalarme en La Plata. Los alquileres son muy caros, exigen muchos requisitos y lamentablemente no puedo acceder. Vivo con mi familia y duermo muy poco, generalmente 5 horas al día”. Tiene una hora y media para llegar a la facultad que aprovecha a dormir o a estudiar. Por ahora, dice que puede dedicarle tiempo a la carrera sin necesidad de trabajar jornada completa. Tiene un emprendimiento de venta de ropa deportiva online para solventar sus gastos personales.

el aumento del transporte

De todos modos, cuenta que el aumento en el transporte es una dificultad para él: “El monto del Boleto Universitario es insuficiente no se actualizó y las tarifas no paran de subir. Tomo tren y colectivo todos los días y el beneficio alcanza a 45 viajes con precio anterior, hoy no cubro ni una semana y media”. El Boleto Educativo acredita a los estudiantes un monto total de $810 mensual que el año pasado eran 45 viajes de la tarifa mínima, con las subas de este año ese monto no llega a cubrir 21 pasajes.

Viajar todos los días a la facultad para Emanuel tiene un costo mensual cercano a los $4.000 a lo que suma desayuno, almuerzo y merienda por la cantidad de horas fuera de su casa, utiliza el comedor universitario y el kiosco de la facultad con promociones en desayuno y merienda.

Emanuel cursa en Ingeniería y tiene un emprendimiento “on line” de venta de ropa deportiva

Así como Emanuel otros jóvenes para solventar gastos y continuar con sus estudios buscaron la salida en emprendimientos propios destinados a un público joven que busca alternativas de ocio y entretenimiento más económicas y reinventaron actividades tradicionales con un nuevo aliado: el espacio público.

Nacho, estudiante avanzado de la carrera de educación física empezó a trabajar para cubrir gastos. Es de Playa Unión provincia de Chubut. Explica que cómo todo estudiante que viene a vivir a La Plata se ve atravesado por un alto costo de vida, donde el presupuesto varía todos los meses “la compra en el supermercado en productos que son básicos de higiene personal y alimentos...la hago no bien arranca el mes y en algunas oportunidades pagué cerca de $20.000, a eso súmale $40.000 de alquiler y todos los impuestos, fiambrería, carnicería. Busco precios antes de comprar pero es un montón de plata. No tengo gastos significativos en el transporte porque uso bicicleta para ir a la facultad pero las fotocopias que necesito todas las semanas subieron casi el 100 por ciento. Además de la experiencia, es necesario buscar trabajo para tener un ingreso extra”.