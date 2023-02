La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este domingo tendrá la continuidad de la 5ta fecha del torneo de la Primera División del Fútbol Argentino, con River recibiendo a Arsenal y con Independiente visitando a Banfield en el Florencio Sola. Además, juega el PSG de Lionel Messi en la Liga de Francia ante el Olympique de Marsella. Otro de los duelos que promete será el de Tottenham vs Chelsea, por la Liga Inglesa. A su vez, la Selección Argentina de Básquet se enfrenta a República Dominicana por las Eliminatorias FIBA. A continuación, eventos, horarios y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

17:00 Colón vs Huracán ESPN Premium

17:00 Defensa y Justicia vs Atlético Tucumán TNT SPORTS

19:15 River vs Arsenal TNT SPORTS

21:30 Instituto vs Newell's ESPN Premium

21:30 Banfield vs Independiente TNT SPORTS

SERIE A

08:30 Bologna vs Inter STAR + / ESPN

11:00 Salernitana vs Monza STAR +

14:00 Udinese vs Spezia STAR +

16:45 Milan vs Atalanta STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

09:00 Lorient vs Auxerre STAR +

11:00 Ajaccio vs Troyes

11:00 Clermont vs Racing de Estrasburgo

11:00 Nantes vs Rennes

11:00 Reims vs Toulouse

13:05 Monaco vs Niza ESPN Extra/ STAR +

16:45 Olympique de Marsella vs PSG STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Athletic Bilbao vs Girona ESPN Extra/ STAR +

12:15 Celta de Vigo vs Real Valladolid DIRECTV

14:30 Almería vs Barcelona STAR + / ESPN

17:00 Sevilla vs Osasuna DIRECTV

PREMIER LEAGUE

10:30 Tottenham vs Chelsea STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

11:30 Friburgo vs Bayern Leverkusen ESPN 2/ STAR +

13:30 Bayern Munich vs Union Berlin STAR +

CARABAO CUP

13:30 Final - Manchester United vs Newcastle ESPN 2/ STAR +

NBA

15:00 Milwaukee Bucks vs Phoenix Suns ESPN Extra/ STAR +

17:30 Dallas Mavericks vs Los Angeles Lakers ESPN Extra/ STAR +

21:30 Golden State Warriors vs Minnesota Timberwolves ESPN 2/ STAR +

23:59 Denver Nuggets vs Los Angeles Clippers ESPN 2/ STAR +

PRIMERA NACIONAL

17:00 Guillermo Brown vs Almirante Brown

17:00 Aldosivi vs Chaco For Ever

17:00 Defensores Unidos vs Deportivo Morón TYC SPORTS

19:00 Deportivo Maipú vs Chacarita

20:00 Atlético Rafaela vs Racing de Córdoba

20:30 Independiente Rivadavia vs Mitre (SdE)

PRIMERA "B"

17:00 Fénix vs Sacachispas

WORLD PADEL TOUR

11:00 Final femenina DIRECTV 2

13:00 Final masculina DIRECTV 2

SEIS NACIONES

12:00 Francia vs Escocia ESPN 3/ STAR +

SUPER RUGBY AMERICAS

15:00 Cobras Brasil XV vs Dogos XV ESPN 3/ STAR +

PRIMERA C

17:00 Claypole vs Victoriano Arenas

18:00 Sportivo Italiano vs Excursionistas DIRECTV +

ATP 500 - RÍO DE JANEIRO

17:30 Final ESPN 2/ STAR +

ELIMINATORIAS FIBA - MUNDIAL 2023

21:10 Argentina vs República Dominicana DIRECTV/ TYC SPORTS

21:10 Brasil vs Estados Unidos DIRECTV

21:10 Colombia vs Puerto Rico DIRECTV

21:10 Uruguay vs México DIRECTV

21:10 Venezuela vs Canadá DIRECTV